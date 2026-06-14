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Príncipe Harry hace una rara aparición pública en solitario durante las Finales de la NBA

Los aficionados al baloncesto se llevaron una sorpresa extra durante las Finales de la NBA cuando las cámaras captaron al príncipe Harry entre los asistentes.

Junio 14, 2026 • 
Karen Luna
Príncipe Harry

Príncipe Harry hace una rara aparición pública en solitario durante las Finales de la NBA

Getty Images

Mientras la atención de los seguidores de la realeza estaba puesta en Trooping the Colour 2026 en Londres, el príncipe Harry sorprendió con una inesperada aparición al otro lado del Atlántico. El duque de Sussex fue visto en San Antonio, Texas, asistiendo en solitario al quinto partido de las Finales de la NBA entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs.

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Vestido de manera casual, con polo oscuro, jeans y gorra, Harry apareció en uno de los eventos deportivos más importantes del año sin la compañía de Meghan Markle, algo que inmediatamente despertó la curiosidad de los medios y de los seguidores de la pareja.

Una visita ligada a su trabajo con veteranos

Aunque para muchos su presencia fue una sorpresa, el viaje tenía una explicación. Harry ya se encontraba en Texas participando en actividades relacionadas con los Warrior Games, una competición para militares heridos y veteranos que comparte valores similares a los de los Invictus Games, el proyecto deportivo internacional que él mismo fundó en 2014.

De hecho, el duque asistió al partido acompañado por JP Lane, veterano del Ejército estadounidense y futuro participante de los Invictus Games de Birmingham 2027. Harry ha mencionado anteriormente que historias como la de Lane fueron una fuente de inspiración para la creación de esta iniciativa deportiva que hoy reúne a competidores de todo el mundo.

2026 NBA Finals - Game Five

Los aficionados al baloncesto se llevaron una sorpresa extra durante las Finales de la NBA cuando las cámaras captaron al príncipe Harry entre los asistentes.

Gregory Shamus/Getty Images

Una noche repleta de celebridades

Las Finales de la NBA se han convertido en uno de los acontecimientos más seguidos de Estados Unidos y el quinto encuentro de la serie no fue la excepción. El partido reunió a figuras como Spike Lee, actores, músicos y numerosas celebridades que acudieron al Frost Bank Center para presenciar uno de los momentos más importantes de la temporada.

Harry fue captado conversando con Spike Lee antes de tomar asiento cerca de la cancha, junto al comisionado de la NBA, Adam Silver, quien habría sido el encargado de extenderle la invitación para asistir al encuentro.

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La aparición llamó todavía más la atención porque coincidió con la celebración de Trooping the Colour, la tradicional ceremonia militar que marca el cumpleaños oficial del rey Carlos III. Mientras el monarca, la reina Camila, el príncipe William, Kate Middleton y sus hijos participaban en el desfile en Londres, Harry disfrutaba de una noche deportiva en Texas.

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Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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