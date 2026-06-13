Trooping the Colour 2026: el peinado con moño de la princesa Charlotte que estará de moda todo el verano 2026

La edición 2026 de Trooping the Colour estuvo llena de momentos memorables para los seguidores de la familia real británica. Mientras Kate Middleton acaparó titulares con su elegante vestido azul pastel de Catherine Walker, hubo otro detalle que llamó la atención de los amantes de la belleza: el peinado de la princesa Charlotte.

A sus 11 años, la hija de los príncipes de Gales volvió a demostrar que se está convirtiendo en un pequeño referente de estilo. En esta ocasión, lo hizo con una propuesta clásica, elegante y muy fácil de recrear: una media coleta adornada con un gran moño blanco, un accesorio que ya forma parte de su sello personal.

La media coleta con moño que fue protagonista en Trooping the Colour

Para asistir al tradicional desfile que celebra el cumpleaños oficial del rey Carlos III, Charlotte lució su cabello semirrecogido en una media coleta, dejando el resto de su melena suelta y natural. El toque especial llegó con un gran moño blanco de organza colocado en la parte posterior de la cabeza.

Según medios especializados en moda real, se trata del moño más grande que la joven princesa ha llevado hasta ahora en un acto oficial. La pieza complementó perfectamente su vestido blanco de manga abullonada y reforzó una estética romántica que encaja con las tendencias más populares del momento.

Durante Trooping the Colour 2026, la princesa volvió a apostar por esta fórmula ganadora y demostró que, a veces, las tendencias más elegantes son también las más sencillas. Getty Images

Por qué este peinado será tendencia en verano 2026

Las búsquedas relacionadas con peinados con moños, media coleta elegante y peinados románticos para verano han aumentado durante los últimos meses gracias al regreso de las tendencias inspiradas en la feminidad clásica.

La media coleta tiene además una gran ventaja: ayuda a despejar el rostro sin renunciar al movimiento natural del cabello. Es un peinado cómodo para los días calurosos y funciona tanto en eventos especiales como en looks cotidianos.

El moño, por su parte, aporta un toque sofisticado que transforma por completo un peinado sencillo. De hecho, los lazos y moños para el cabello llevan varias temporadas dominando las pasarelas y las redes sociales, impulsados por la estética coquette y el regreso de los accesorios románticos.

Charlotte confirma su propio estilo

Aunque todavía es muy joven, Charlotte ya ha desarrollado algunos elementos característicos en su imagen pública. Entre ellos destacan precisamente las medias coletas y los moños, accesorios que ha llevado en numerosas ocasiones y que se han convertido en una de sus firmas de estilo.