Romper el círculo: las mejores frases y lecciones de la película protagonizada por Blake Lively

Romper el Círculo es una película que ha cautivado a la audiencia con su trama intrigante y las actuaciones de sus protagonistas, especialmente Blake Lively. Más allá de las actuaciones y los rumores de conflictos que rondean a la cinta, la historia esconde un tesoro de frases y lecciones de vida que pueden inspirarnos y motivarnos.

It Ends with Us: mejores frases

Esta película no solo se destaca por su narrativa cautivadora, sino también por las lecciones que se entretejen a través de los diálogos de sus personajes. Estas son las que más nos conmovieron:

“No existe la gente mala. Todos somos personas que a veces hacemos cosas malas”.

“Aquí termina. Contigo y conmigo. Termina con nosotros”.

La trama aborda la violencia intrafamiliar y las relaciones tóxicas, centrándose en la vida de Lily Bloom (Blake Lively) Sony Music

“Todos los seres humanos cometemos errores. Lo que determina el carácter de una persona no son los errores que cometemos, sino la forma en que los tomamos y los convertimos en lecciones en lugar de excusas”.

“En el futuro... si por algún milagro alguna vez te encuentras en la posición de enamorarte de nuevo... enamórate de mí”.

“El hecho de que alguien te haga daño no significa que puedas dejar de amarlo. No son las acciones de una persona las que más duelen, sino el amor. Si no hubiera amor asociado a las acciones, el dolor sería un poco más fácil de soportar”.

Las verdades desnudas no siempre son bonitas Romper el Círculo

“El hecho de que no hayamos terminado en la misma ola no significa que no sigamos siendo parte del mismo océano”.

“Quince segundos. Eso es todo lo que se necesita para cambiar por completo todo en una persona. Quince”.

“Y por difícil que sea esta elección, rompemos el patrón antes de que el patrón nos rompa a nosotros”.

“Romper el Círculo” provoca llanto entre los espectadores debido a su tratamiento de temas difíciles. Sony Pictures

“Siento que todos fingen ser quienes son en realidad, cuando en el fondo todos estamos igual de jodidos. Algunos de nosotros somos mejores que otros para ocultarlo”.

“Los ciclos existen porque romperlos es muy doloroso. Se necesita una cantidad astronómica de dolor y coraje para alterar un patrón familiar. A veces parece más fácil seguir corriendo en los mismos círculos familiares, en lugar de enfrentar el miedo de saltar y posiblemente no caer de pie”.

“La vida es algo curioso. Solo tenemos un número determinado de años para vivirla, por lo que debemos hacer todo lo posible para asegurarnos de que esos años sean lo más completos posible. No deberíamos perder el tiempo en cosas que podrían suceder algún día, o tal vez nunca”.

Me encanta cuando el cielo nocturno me hace sentir insignificante It Ends With Us

“Seguiré fingiendo que nado, cuando en realidad lo único que estoy haciendo es flotar. Apenas mantengo la cabeza fuera del agua”.

“Tal vez el amor no sea algo que se complete en un círculo. Simplemente fluye y refluye, entra y sale, como las personas en nuestras vidas”

“Nadie es exclusivamente malo ni nadie es exclusivamente bueno. Algunos simplemente se ven obligados a trabajar más duro para suprimir lo malo”.

La protagonista, a lo largo de la película, descubre que no arriesgarse a menudo conduce a la complacencia Getty Images

“Creo que una de las mayores señales de que una persona ha madurado es saber apreciar las cosas que son importantes para los demás, incluso si no son tan importantes para ti”.

“Evitar que tu corazón perdone a alguien a quien amas es en realidad mucho más difícil que simplemente perdonarlo”.

“Espero que desafíes las probabilidades de la mayoría de los sueños y realmente logres los tuyos”.

Nuestros ojos, al encontrarse, dicen más verdades desnudas que nuestras bocas Romper el Círculo

“Tú eres mi esposa. Se supone que yo soy quien te protege de los monstruos. No se supone que yo sea uno de ellos”.

“Solo somos humanos y, como humanos, no podemos esperar cargar con todo nuestro dolor. A veces tenemos que compartirlo con las personas que nos aman para no derrumbarnos por el peso de todo ello”.

“A veces, incluso las mujeres adultas necesitan el consuelo de su madre para poder tomarnos un descanso de tener que ser fuertes todo el tiempo”.

Las lecciones de Romper el Círculo

Romper el Círculo narra la historia de una joven que, atrapada en un ciclo de decisiones repetitivas y relaciones tóxicas, se embarca en un viaje de autodescubrimiento.

A lo largo de su travesía, la protagonista se enfrenta a diferentes desafíos que le permiten reflexionar sobre su vida y las elecciones que ha hecho. Uno de los temas centrales de la película es la importancia de romper con patrones negativos y buscar una vida auténtica y plena, lo que nos enseña a:



No ignorar las señales de alerta: A lo largo de la película, se presentan situaciones de violencia que pasan desapercibidas o se minimizan. Es importante reconocer las señales de peligro (red flags) desde el principio y no ignorarlas a medida que aumentan las agresiones. Uno de los temas centrales de la película es la importancia de romper con patrones negativos y buscar una vida auténtica y plena. Getty Images

Romper el Pacto Patriarcal: No solo aplica a los hombres, sino también a las mujeres que de manera consciente o inconsciente ocultan o minimizan actos machistas. Tener empatía y no juzgar a las mujeres en relaciones abusivas es esencial para romper el ciclo.

El amor no lo es todo: No hay cantidad de amor, compromiso o disculpas que puedan borrar las heridas del abuso doméstico. Ante la primera señal de agresión, lo mejor es alejarse y protegerse. La violencia psicológica y verbal no deben minimizarse .

El pasado no nos define: Así como el personaje de Lily Bloom, todas las personas con heridas o situaciones complicadas en el pasado pueden reiniciar su vida en cualquier momento y no permitir que eso marque su futuro.

“Romper el Círculo” es una película que llega a tocar fibras sensibles, especialmente en el público femenino, al abordar temas como la violencia doméstica, las relaciones tóxicas y la importancia de romper patrones aprendidos. Sus poderosas frases y lecciones invitan a la reflexión y al empoderamiento, ¿con qué lección te quedas?