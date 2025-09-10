Blake Lively lanza nueva demanda millonaria contra Justin Baldoni por daños emocionales

Un nuevo capítulo está por escribirse en la disputa legal entre Blake Lively y Justin Baldoni, que comenzó en el set de la película que protagonizaron juntos , ‘Romper el Círculo’, la actriz ha interpuesto una nueva demanda en contra del actor y director.

En medio de la disputa legal que han protagonizado durante los últimos meses, Baldoni demandó a Blake y a su esposo Ryan Reynolds por 400 millones de dólares; sin embargo, el juez del caso la desestimó, y ahora es la actriz quien responde.

La nueva demanda de Blake Lively contra Justin Baldoni por daños emocionales

El 8 de septiembre, Blake Lively presentó una nueva demanda en los tribunales de Nueva York, donde sostiene que Justin Baldoni debería cubrir una suma millonaria destinada a los gastos legales de la actriz derivados de su caso por difamación.

Blake también exige una indemnización millonaria por los daños y perjuicios por los daños económicos, emocionales y psicológicos que ha sufrido desde que comenzó el pleito legal.

La cifra que está pidiendo Blake se desconoce, pero su nueva demanda, comienza con una frase que deja claro por dónde irá la estrategia de su equipo legal:

“La demanda de difamación contra Blake Lively no tuvo ninguna base desde el principio”, y aseguran que la demanda de Baldoni contra el matrimonio en el New York Times, solo tenía la intención de generar polémica.

“Baldoni avivó las llamas de la opinión pública, publicando su demanda de represalia en un sitio web público junto con docenas de pruebas muy censuradas y fuera de contexto que se hacían pasar por ‘recibos’, para inundarlo todo de ataques personales maliciosos contra Lively, diseñados para dañar su credibilidad y ocultar sus propios actos ilegales”.

Los abogados de Blake han acusado a Baldoni de querer arruinar la carrera de Blake y la de su esposo: “dejando ‘dos cadáveres’ a su paso”.

Blake Lively y Justin Baldoni en Romper el Círculo Getty Images

¿Blake Lively podría ganar esta nueva demanda contra Justin Baldoni?

Lively se ampara en el código civil de California, en un artículo aprobado por el gobernador Gavin Newsom en 2023, en el que se castiga a quienes recurran a la difamación como represalia a quienes denuncian acoso sexual, protegiendo a las víctimas.

“Lively tiene derecho al reembolso de los honorarios y gastos de sus abogados, a una triple indemnización por daños y perjuicios, y a una indemnización por daños punitivos”, aseguran los abogados, alegando que las acciones de Baldoni fueron maliciosas.

Esta demanda se suma a la primera, cuyo juicio está programado para comenzar en marzo de 2026.

