“He said, she said”: el nuevo documental que expone el caso Blake Lively vs Baldoni y promete mostrar material inédito

La disputa entre la actriz Blake Lively y su coestrella y director, Justin Baldoni, vuelve a llamar la atención de la prensa. El caso, que algunos piensan que inició como un enfrentamiento legal por temas de producción y derechos creativos, pero escaló cuando la actriz demandó por acoso y conductas inapropiadas en el rodaje de “It Ends With Us” a Baldoni, hoy será adaptado y documentado en una producción que promete abordar ambos bandos de la historia.

“He said, she said: Blake Lively vs. Justin Baldoni”

El documental busca mostrar al público una mirada más profunda sobre el caso y será una producción que correrá a cargo de Universal+. En él se pretende explorar toda la situación detrás de la demanda que enfrentan ambos actores de la mano del director Chris Hackett, quien estaría profundizando la denuncia impuesta por Blake en contra de Baldoni por acoso sexual y una campaña de desprestigio que, según la actriz, el también director lanzó en su contra, así como la contrademanda de Justin hacia ella.

De acuerdo con declaraciones del propio director, este documental cuenta con una exhaustiva investigación sobre el caso, en donde han tenido oportunidad de acceder a documentos legales, testimonios y material inédito que ayudaría a comprender mejor la situación y arrojar un poco de luz sobre lo que realmente sucedió apostando.

¿Qué fue lo que originó la disputa entre Blake y Justin?

En agosto de 2024 se estrenaría la adaptación del aclamado libro de la escritora Colleen Hoover, “Romper el círculo”. La película prometía ser un éxito al ser revelado el cast que incluía a la actriz Blake Lively como protagonista de la historia. El proyecto comenzó su rodaje con algunas críticas por parte de los fans del libro al darse cuenta del vestuario que Blake llevaba para darle vida a la querida Lily Bloom; sin embargo, eso fue el menor y más mínimo de los males en lo que se convertiría en uno de los conflictos más mediáticos en torno a la película. Luego de su estreno, la actriz revelaría al mundo que había sufrido acoso por parte del director y su coestrella en el proyecto, Justin Baldoni.

El documental mostrará documentos legales y material inédito. @itendswithusmovie

Pronto esto escalaría con una contrademanda por parte del actor y, posteriormente, otra demanda por parte de Blake, resaltando que Baldoni había iniciado una campaña de desprestigio contra ella, dando inicio a un conflicto que todas hemos seguido, logrando que tuviera mucha más visibilidad que la propia película que tenía por objetivo abordar el tema de la violencia doméstica y las relaciones de poder.

¿Cuándo se podrá ver este documental?

En Latinoamérica, este proyecto estará disponible a partir del próximo 2 de septiembre a través de Universal+ y, luego de ser anunciado, las expectativas del proyecto se han elevado, pues se espera que dé voz a todas las partes involucradas. Recordemos que en todo el conflicto nombres como el de Taylor Swift salieron a la luz y sería interesante conocer las versiones de la cantante, así como aspectos del conflicto que hasta ahora se han mantenido fuera del ojo del público.

Mientras los fanáticos de la historia, de la actriz y aquellos que defienden al actor esperan que el juicio llegue en marzo de 2026, el documental “He said, she said: “Blake Lively vs Justin Baldoni”, este documental no solo llega a ofrecer una mirada a lo que está sucediendo en el caso, sino que pretende marcar una pauta en la forma en la que los grandes estudios abordan las relaciones laborales para evitar situaciones como esta en el futuro.