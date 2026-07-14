Suscríbete
Síguenos en:
Realeza

Mette-Marit de Noruega es dada de alta después de su trasplante de pulmón

Mette-Marit de Noruega fue dada de alta tras su trasplante de pulmón y continuará su recuperación en casa

Julio 14, 2026 • 
Isamar Escobar
Mette-Marit de Noruega sonríe junto al príncipe Haakon tras recibir el alta hospitalaria después de su trasplante de pulmón, en una imagen que marca el inicio de su recuperación.

Mette-Marit de Noruega fue dada de alta tras un exitoso trasplante de pulmón. La princesa heredera continuará su recuperación en casa junto al príncipe Haakon antes de retomar gradualmente sus compromisos oficiales.

Getty Images

Mette-Marit de Noruega ha recibido una noticia que marca un punto de inflexión en uno de los momentos más delicados de su vida. La princesa heredera fue dada de alta este 14 de julio, casi un mes después de someterse a un trasplante de pulmón que buscó frenar el avance de la fibrosis pulmonar crónica que padece desde 2018. La Casa Real de Noruega confirmó que la esposa del príncipe Haakon ya abandonó el Hospital Universitario de Oslo y continuará su recuperación desde la residencia oficial de Skaugum, donde permanecerá bajo estricta supervisión médica durante los próximos meses.

Sigue leyendo
Metter Marit (3).jpg
Realeza
¿Por qué la salud de la princesa Mette-Marit ha despertado las alertas en el palacio de Noruega?
Diciembre 21, 2023
 · 
Shareni Pastrana
Ingrid de Noruega (1).jpg
Realeza
¿Por qué se dice que Ingrid de Noruega es la royal más hipster?
Octubre 19, 2023
 · 
Shareni Pastrana

El emotivo mensaje de Mette-Marit tras salir del hospital

Tras recibir el alta, Mette-Marit compartió un comunicado en el que expresó su profundo agradecimiento al donante de órganos, al personal sanitario y a todas las personas que la acompañaron durante este proceso.

“Gracias a la donación de órganos he recibido el regalo de mi vida”, afirmó la princesa heredera, quien también dedicó unas palabras de apoyo a quienes viven con fibrosis pulmonar y otras enfermedades respiratorias, destacando la importancia de mantener la esperanza durante los tratamientos.

El príncipe Haakon reconoció que, aunque el alta representa un paso muy positivo, la recuperación apenas comienza y todavía será necesario afrontar una etapa de vigilancia constante.

el príncipe Haakon y Mette-Marit de Noruega

el príncipe Haakon y Mette-Marit de Noruega

NRK

¿Cómo será la recuperación de Mette-Marit de Noruega?

De acuerdo con el equipo médico del Hospital Universitario de Oslo, la princesa heredera iniciará un programa intensivo de rehabilitación física y controles especializados durante los próximos seis meses para vigilar posibles complicaciones, como infecciones o rechazo del órgano trasplantado. Si la evolución continúa siendo favorable, el proceso completo podría extenderse alrededor de un año antes de alcanzar una condición estable.

Por esta razón, Mette-Marit permanecerá alejada de los compromisos oficiales durante un periodo indefinido, mientras concentra todos sus esfuerzos en la recuperación.

También puedes leer:
kate-william-harry-meghan_1.jpg
Realeza
Revelan la mayor diferencia que tienen el príncipe Harry y Meghan Markle con el príncipe William y Kate Middleton
Julio 30, 2024
 · 
Shareni Pastrana
Marius Borg,.jpg
Realeza
Quién es Marius Borg, miembro de la Familia Real noruega, que reveló por redes sociales su relación con una plebeya
Agosto 02, 2024
 · 
Shareni Pastrana

La enfermedad que cambió la vida de Mette-Marit de Noruega

La Casa Real noruega informó en 2018 que Mette-Marit había sido diagnosticada con fibrosis pulmonar, una enfermedad crónica que provoca el deterioro progresivo del tejido pulmonar y dificulta la respiración.

Durante los últimos meses, su estado de salud presentó un importante agravamiento que hizo necesario incluirla en la lista de espera para un trasplante de pulmón. La operación se realizó con éxito el pasado 18 de junio y, menos de un mes después, la princesa ya ha podido regresar a casa para continuar una nueva etapa de recuperación.

Mette-Marit Haakon de Noruega Entérate Lo último
Isamar Escobar
Relacionado
Captura de pantalla 2026-07-14 a la(s) 11.15.54 a.m..png
Belleza
Pearl nails: 7 maneras de llevar estas uñas elegantes inspiradas en las joyas del mar
Julio 14, 2026
 · 
Karen Luna
Nueva demanda de Blake Lively contra Justin Baldoni
Entretenimiento
Justin Baldoni contraataca y pide rechazar la solicitud de Blake Lively por más de 8 millones de dólares
Julio 14, 2026
 · 
Isamar Escobar
Marius Borg
Realeza
¿Por qué Marius Borg salió de la cárcel? Esto se sabe sobre su nueva medida de prisión preventiva
Julio 13, 2026
 · 
Karen Luna
Captura de pantalla 2026-07-13 a la(s) 6.07.57 p.m..png
Realeza
El nieto de la princesa Margarita propuso matrimonio con un anillo de más de $23,000 y esto es todo lo que sabemos de la misteriosa joya
Julio 13, 2026
 · 
Karen Luna