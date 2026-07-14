¿Por qué Marius Borg salió de la cárcel? Esto se sabe sobre su nueva medida de prisión preventiva

La situación judicial de Marius Borg Høiby, hijo de la princesa heredera Mette-Marit de Noruega, ha vuelto a acaparar la atención internacional tras conocerse una nueva decisión del Tribunal del Distrito de Oslo. Aunque el joven no ha quedado en libertad, sí podrá abandonar la prisión para cumplir la prisión preventiva bajo arresto domiciliario con vigilancia electrónica, mientras continúa el proceso relacionado con la apelación de su condena.

La resolución ha generado numerosas preguntas entre los seguidores de la realeza noruega, especialmente porque se trata de un cambio en las condiciones de su detención y no de una anulación de la sentencia.

¿Por qué Marius Borg salió de la cárcel?

El tribunal determinó que Marius Borg podrá permanecer durante cuatro semanas en arresto domiciliario con una tobillera electrónica, en lugar de continuar en la prisión de alta seguridad de Ila, donde permanecía desde febrero. La medida se aplicará mientras se resuelve la apelación presentada por su defensa contra la condena impuesta el pasado junio.

Es importante señalar que esta decisión no modifica la condena dictada por el tribunal. Marius Borg fue condenado a cuatro años de prisión por dos delitos de violación y por maltrato a una expareja. La sentencia fue recurrida por sus abogados, por lo que el proceso judicial aún no ha concluido.

¿Qué implica la nueva medida de prisión preventiva?

Aunque dejará la cárcel, Marius Borg seguirá privado de su libertad. El tribunal ordenó que continúe bajo custodia durante cuatro semanas más, pero desde su domicilio y con un dispositivo electrónico que permitirá controlar permanentemente sus movimientos.

La Fiscalía había solicitado que permaneciera en prisión al considerar que seguía existiendo riesgo de reincidencia. Sin embargo, el juez aceptó la petición de la defensa para sustituir la reclusión en prisión por arresto domiciliario con vigilancia electrónica. Aun así, la Fiscalía todavía puede recurrir esta decisión.

La situación judicial de Marius Borg Høiby, hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega, dio un nuevo giro después de que un tribunal autorizara que deje la cárcel. Getty Images

La apelación sigue pendiente

Otro aspecto clave es que la resolución conocida esta semana no pone fin al caso. La apelación presentada por la defensa de Marius Borg continúa su curso y no se espera una resolución definitiva hasta 2027. Mientras tanto, el joven permanecerá sujeto a las condiciones impuestas por el tribunal.

Durante la audiencia, Marius Borg aseguró que considera “prácticamente inexistente” el riesgo de reincidencia y afirmó que no desea volver a tener contacto con una de las víctimas involucradas en el proceso. Estas declaraciones formaron parte de los argumentos presentados ante el juez antes de que se conociera la resolución.

El caso de Marius Borg sigue bajo la atención pública

Desde que comenzaron las investigaciones, el caso de Marius Borg, quien no forma parte oficialmente de la Casa Real noruega pese a ser hijo de la princesa Mette-Marit, ha sido seguido de cerca tanto por la prensa como por la opinión pública.

La decisión de sustituir temporalmente la prisión por arresto domiciliario con tobillera electrónica representa un cambio en las condiciones de su detención, pero no supone su absolución ni el cierre del proceso judicial. El futuro del caso dependerá ahora de la resolución de la apelación y de los próximos pasos que adopten tanto la defensa como la Fiscalía.

