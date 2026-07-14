El príncipe Harry regresa a la tumba de Diana de Gales: el emotivo tributo que sueña compartir con Archie y Lilibet

El príncipe Harry volvió a uno de los lugares más importantes de su vida, durante su reciente estancia en el Reino Unido, el duque de Sussex realizó una visita privada a Althorp House, la residencia histórica de la familia Spencer donde descansa Lady Di, un gesto que refleja el estrecho vínculo que mantiene con la memoria de su madre casi tres décadas después de su muerte.

Aunque el hijo menor del rey Carlos III viajó sin Meghan Markle y sin sus hijos, Archie y Lilibet, este regreso a la tumba de la princesa Diana ha despertado un renovado interés por la manera en que Harry mantiene vivo el legado de quien sigue siendo una de las figuras más queridas de la monarquía británica.

¿Por qué el príncipe Harry visitó la tumba de Lady Di?

La visita coincidió con el paso del príncipe Harry por el Reino Unido para participar en actividades relacionadas con los Invictus Games Birmingham 2027, proyecto que él mismo fundó en 2014 y que continúa siendo una de las iniciativas más importantes de su labor pública.

Aprovechando su estancia en el país, el duque de Sussex regresó a Althorp House, donde se encuentra la tumba de la princesa Diana, para rendirle un homenaje en un lugar cargado de significado para la familia Spencer.

No es la primera vez que Harry realiza este tipo de visitas. A lo largo de los años ha expresado en diversas ocasiones la profunda influencia que su madre sigue teniendo en su vida y cómo su recuerdo continúa guiando muchas de sus decisiones personales y profesionales.

¿Dónde está enterrada Lady Di?

La princesa Diana descansa en Althorp House, la histórica propiedad de la familia Spencer ubicada en Northamptonshire, Inglaterra.

Su tumba fue instalada en una pequeña isla situada en medio del lago Oval, un espacio privado al que únicamente tienen acceso familiares y personas autorizadas. La decisión de enterrarla en este lugar respondió al deseo de proteger su descanso y ofrecer un entorno de privacidad tras el enorme impacto mundial que provocó su fallecimiento el 31 de agosto de 1997.

Mientras tanto, los visitantes de la finca pueden recorrer un memorial dedicado a la princesa, que con el paso de los años se ha convertido en uno de los sitios más visitados por quienes desean rendir homenaje.

Visitantes rinden homenaje en el memorial de la princesa Diana en Althorp House, la histórica residencia de la familia Spencer. Durante su reciente viaje al Reino Unido, el príncipe Harry regresó a este emblemático lugar para honrar la memoria de su madre. Getty Images

El deseo del príncipe Harry relacionado con Archie y Lilibet

La visita también ha vuelto a poner sobre la mesa el interés del príncipe Harry por acercar a sus hijos al legado de Lady Di. Aunque Archie y Lilibet no lo acompañaron durante este viaje, todo apunta a que el duque de Sussex desea que, cuando llegue el momento, ambos conozcan Althorp House y comprendan la importancia que tuvo su abuela tanto para la familia real británica como para millones de personas alrededor del mundo.

Para Harry, preservar la memoria de Diana no solo significa recordar su historia, sino también transmitir a sus hijos los valores de empatía, compromiso social y cercanía con los que la princesa marcó a toda una generación.

¿Cómo mantienen el príncipe Harry y Meghan Markle vivo el recuerdo de Lady Di?

El legado de la princesa Diana también permanece presente en la vida cotidiana de los duques de Sussex. A lo largo de los años, tanto el príncipe Harry como Meghan Markle han encontrado distintas maneras de honrar su memoria, desde compartir con Archie y Lilibet historias sobre su abuela hasta conservar algunas de las tradiciones que la caracterizaban.

El príncipe Harry ha encontrado distintas maneras de mantener vivo el recuerdo de su madre. Durante una reciente conversación con jóvenes de la organización Scotty’s Little Soldiers, reveló que él, Meghan Markle, Archie y Lilibet preparan un pastel de limón tanto el día del cumpleaños de Lady Di como en el aniversario de su muerte, una tradición familiar con la que buscan honrar su memoria. Este detalle se suma a otros momentos en los que Harry ha recordado públicamente a su madre, como en sus memorias Spare y en el documental Harry & Meghan, donde ha compartido cómo mantiene vivo su recuerdo dentro de su familia.