Argentina vs. Inglaterra: el príncipe William comparte reconfortante mensaje a la selección inglesa tras el partido.

La semifinal entre Argentina vs. Inglaterra dejó una mezcla de emociones para millones de aficionados. Mientras la Albiceleste celebró su pase a la final del Mundial 2026, el equipo inglés se despidió del torneo después de una destacada actuación. Horas más tarde, el príncipe William quiso reconocer el esfuerzo de los jugadores con un mensaje que rápidamente llamó la atención en redes sociales.

A través de sus historias de Instagram, el heredero al trono británico expresó el orgullo que siente por la selección y agradeció el desempeño del equipo durante toda la competencia, un gesto que fue muy bien recibido por los seguidores del futbol.

El mensaje del príncipe William tras el Argentina vs. Inglaterra

Después del encuentro entre Argentina e Inglaterra, el príncipe de Gales publicó un mensaje dirigido a los jugadores, al cuerpo técnico y a todas las personas que formaron parte del camino de la selección inglesa en el torneo.

En su publicación escribió:

“Con el corazón roto. Inglaterra, lo dieron todo y todos estamos muy orgullosos de ustedes. Gracias a todos, dentro y fuera de la cancha, por un torneo increíble. La lucha y la convicción que demostraron nos inspiraron a todos. Este ha sido el equipo de Inglaterra más completo que hemos visto en un Mundial. Mantengan la cabeza en alto.”

Las palabras reflejan el respaldo del príncipe William hacia una selección que estuvo a un paso de disputar la gran final y que consiguió llegar hasta las semifinales tras una destacada campaña.

Aunque Inglaterra no consiguió avanzar a la final, el mensaje del príncipe dejó claro que, para muchos aficionados, el torneo terminó con un equipo que luchó hasta el último minuto y que se ganó el reconocimiento de toda una nación. SS/Instagram

Inglaterra se despide tras una destacada actuación

El duelo de Argentina vs. Inglaterra era uno de los partidos más esperados del Mundial 2026. No solo enfrentó a dos selecciones con una histórica rivalidad, sino que también definía al segundo finalista del torneo.

Antes de este compromiso, Inglaterra había eliminado a México en los octavos de final y posteriormente a Noruega en cuartos, consolidándose como uno de los equipos más sólidos de la competencia. Sin embargo, frente a Argentina no logró asegurar el boleto a la final y ahora disputará el partido por el tercer lugar.

Las palabras del príncipe William llegaron precisamente para destacar ese recorrido y recordar que el desempeño del equipo fue motivo de orgullo para millones de ingleses.

El príncipe William mantiene su apoyo al futbol inglés

No es la primera vez que el príncipe William demuestra públicamente su apoyo a la selección nacional. Como presidente de la Asociación Inglesa de Futbol (FA), suele acompañar al equipo en los momentos más importantes y compartir mensajes antes y después de sus encuentros.

Tras el Argentina vs. Inglaterra, eligió un tono cercano y optimista para reconocer el esfuerzo de los jugadores, subrayando que la entrega y la confianza que mostraron durante el Mundial inspiraron a todo el país.

