7 rituales para limpiarte de las malas energías tú sola sin salir de casa

Hay momentos en los que el agotamiento parece ir más allá de lo físico, los hombros pesan, la concentración cuesta mucho y aun así teniendo un horario de descanso la pesadez se mantiene, ¿Les ha pasado?

Sucede también que después de una discusión, un periodo de mucho estrés o simplemente tras convivir con personas que percibes como agotadoras, es común buscar formas de recuperar el equilibrio. Estos rituales forman parte de prácticas espirituales y de bienestar, muchas personas los utilizan como una manera de conectar consigo mismas, crear espacios de calma y comenzar una nueva etapa con una sensación de renovación.

1. Haz una limpieza con sal marina

La sal marina es uno de los elementos más utilizados en diferentes tradiciones para simbolizar la purificación. Puedes colocar un pequeño recipiente con sal gruesa en una habitación durante una noche o añadir un puñado al agua de un baño relajante. Muchas personas consideran que este sencillo ritual ayuda a dejar atrás la energía acumulada y favorece una sensación de ligereza.

2. Enciende romero o salvia para armonizar el ambiente

El romero y la salvia blanca son plantas que tradicionalmente se han utilizado en rituales de limpieza energética. Si decides hacerlo, enciende una rama seca en un lugar bien ventilado y permite que el humo recorra lentamente los espacios de tu casa mientras estableces una intención positiva, como dejar atrás el estrés o abrirte a una etapa de mayor tranquilidad.

3. Abre las ventanas y deja entrar la luz

A veces el ritual más sencillo también puede ser uno de los más reconfortantes. Abrir las ventanas para renovar el aire, permitir que entre la luz natural y ordenar los espacios ayuda a crear un ambiente más agradable y favorece una sensación de bienestar emocional. Muchas prácticas espirituales consideran que la circulación del aire simboliza la renovación de la energía.

4. Date un baño con hierbas aromáticas

Preparar un baño con lavanda, manzanilla, romero o pétalos de flores puede convertirse en un momento de autocuidado. Más allá de cualquier significado espiritual, el aroma de estas plantas favorece la relajación y ayuda a desconectarte del estrés cotidiano. Mientras disfrutas del baño, puedes aprovechar para respirar profundamente y enfocarte en pensamientos positivos.

5. Escribe aquello que deseas soltar

Tomar una hoja de papel y escribir aquello que te preocupa, te genera ansiedad o sientes que ya no aporta a tu vida puede convertirse en un ejercicio simbólico muy poderoso. Algunas personas optan por romper el papel o desecharlo después como una representación de dejar atrás esas emociones y comenzar un nuevo ciclo con mayor claridad.

6. Medita con una vela blanca

Encender una vela blanca durante unos minutos mientras practicas una meditación guiada o simplemente permaneces en silencio es uno de los rituales más populares para encontrar serenidad. La vela suele asociarse con la paz, la claridad y los nuevos comienzos, por lo que muchas personas la utilizan para acompañar momentos de reflexión personal.

Este ritual no se trata de magia, sino de intención: darte permiso de cerrar un ciclo a tu manera. Canva

7. Repite afirmaciones positivas

Finalizar tu ritual con afirmaciones enfocadas en el bienestar puede ayudarte a cambiar el enfoque de tus pensamientos. Frases como “Merezco paz”, “Dejo ir lo que ya no necesito” o “Estoy abierta a recibir energía positiva” funcionan como recordatorios para cultivar una actitud más optimista y consciente en el día a día.

Es importante que sepas que cada pequeño ritual puede convertirse en un recordatorio de que el bienestar también se construye con momentos de calma. Escuchar tus emociones, cuidar tu espacio y dedicarte tiempo son formas sencillas de reconectar contigo misma y atraer una sensación de equilibrio para afrontar lo que viene, no olvides hacer respiraciones de manera consciente y poner tus manos en el pecho para volver a conectar con la calma.