La princesa Leonor confirma el regreso del look Cayetano con el color favorito de la reina Letizia

La familia real española volvió a captar todas las miradas durante su encuentro con el Consejo Asesor Joven de la Fundación Princesa de Girona, celebrado tras la entrega de los Premios Princesa de Girona 2026. Sin embargo, fue la princesa Leonor quien se robó el protagonismo gracias a un estilismo que confirma el regreso del llamado look Cayetano, una estética inspirada en la aristocracia española que cada vez gana más fuerza entre las tendencias de moda para mujeres jóvenes y adultas.

¿Qué es el look Cayetano?

El look Cayetano es una tendencia que toma inspiración del estilo clásico de las familias aristocráticas españolas y del universo ecuestre. Su nombre hace referencia a una forma de vestir asociada a la elegancia tradicional, prendas de buena confección, tejidos naturales y una paleta de colores neutros que nunca pasan de moda.

Lejos de las tendencias pasajeras, este estilo apuesta por blazers con buena estructura, pantalones de lino o de corte recto, camisas impecables, mocasines, alpargatas, botas ecuestres y accesorios artesanales. El resultado es una imagen sofisticada, relajada y muy fácil de llevar para aportar comodidad y elegancia.

El look Cayetano de la princesa Leonor

Para esta aparición pública, la heredera al trono español eligió un blazer color rosado de Mirto, una firma española reconocida por sus diseños clásicos y su confección artesanal. La prenda destacó por su silueta estructurada, botones en contraste y un corte ligeramente relajado que muestra frescura.

La princesa Leonor completó el estilismo con unos pantalones palazzo de corte amplio que reforzaban la estética quiet luxury. Como calzado optó por unas alpargatas de cuña, uno de los grandes básicos del verano español y una pieza imprescindible dentro del estilo Cayetano.

El color favorito de la reina Letizia es el protagonista

Uno de los detalles que más llamó la atención fue el blazer en tono rosado, un color que la reina Letizia ha convertido en uno de los pilares de su armario durante los últimos años.

Los tonos beige, camel, crema y arena forman parte de la identidad estilística de la monarca porque transmiten sofisticación, combinan prácticamente con cualquier otra tonalidad y funcionan tanto en eventos institucionales como en compromisos informales. Ahora, la princesa Leonor parece seguir ese mismo camino al incorporar estos colores neutros a su guardarropa.

La princesa Leonor completó su estilismo con un bolso artesanal de Heimat Atlantica en tono frambuesa, una pieza confeccionada en lino bordado que aportó un toque de color y artesanía a su elegante look Cayetano. Getty Images

Los accesorios que elevaron el estilismo

La princesa Leonor seleccionó complementos discretos entre ellos el que llamó la atención fue un bolso artesanal de Heimat Atlantica, firma gallega conocida por reinterpretar la artesanía tradicional con un enfoque contemporáneo. La pieza añadió textura y personalidad al conjunto sin romper la armonía de la paleta de colores ya que fue a juego con el blazer.

En cuanto a las joyas, apostó por pendientes y anillos de Suma Cruz, una diseñadora española cuyas creaciones destacan por su delicadeza y acabado artesanal. Con estas elecciones, Leonor reforzó una imagen joven, refinada y alineada con el creciente interés de la realeza por apoyar el diseño local.

La apuesta de la princesa Leonor por el look Cayetano confirma que la moda inspirada en la tradición ecuestre y la aristocracia española vive un nuevo momento de popularidad.