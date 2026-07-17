Beso cósmico: 7 afirmaciones para conectar con la energía de Venus esta noche

Esta noche, quienes levanten la vista al cielo podrán presenciar uno de los encuentros más llamativos entre dos de los astros más brillantes, la Luna y Venus. Su aparente cercanía dará lugar a un fenómeno popularmente conocido como el “beso cósmico”, una imagen que ha cautivado tanto a los amantes de la astronomía como a quienes encuentran en el universo un espacio para la reflexión.

Para la astrología, este encuentro tiene un simbolismo especial, Venus está relacionado con el amor, la belleza, el placer, la creatividad y la abundancia, mientras que la Luna representa las emociones, la intuición y el mundo interior, por eso, muchas personas aprovechan esta conjunción para detenerse unos minutos, hacer una pausa en la rutina y enfocarse en aquello que desean atraer o fortalecer en sus vidas.

¿Qué es el beso cósmico entre la Luna y Venus?

El beso cósmico no es un término astronómico oficial, sino una forma poética de describir la conjunción entre la Luna y Venus, cuando ambos parecen estar muy cerca uno del otro en el cielo nocturno.

En realidad, los dos cuerpos celestes continúan separados por millones de kilómetros. La cercanía es únicamente un efecto visual provocado por la perspectiva desde la Tierra.

En la astrología esta alineación suele interpretarse como un momento propicio para trabajar temas relacionados con el amor propio, las relaciones personales, la armonía, la creatividad y la abundancia. Aunque estas interpretaciones forman parte de un sistema de creencias y no cuentan con respaldo científico, muchas personas utilizan estos eventos como una oportunidad para reflexionar y establecer nuevas intenciones.

Con ese simbolismo en mente, te compartimos siete afirmaciones para conectar con la energía que representa Venus y convertir el “beso cósmico” en un momento de reflexión personal.

1. “Hoy decido tratarme con el mismo amor, paciencia y compasión que ofrezco a quienes más quiero.”

Venus recuerda que el amor más importante comienza contigo. Antes de buscar aprobación en los demás, reconoce tu historia, tus logros y todo lo que has superado. Repite esta afirmación lentamente y permite que sea un recordatorio de que eres suficiente exactamente como eres.

2. “Abro espacio en mi vida para relaciones que me aportan paz, respeto y crecimiento.”

Las personas que llegan a nuestra vida deben sumar, no restar. Mientras observas el cielo, imagina que dejas atrás vínculos marcados por el miedo, la incertidumbre o el desgaste emocional para abrirte a relaciones construidas desde la confianza, la admiración y el cariño mutuo.

3. “Recibo la abundancia con gratitud porque sé que merezco una vida llena de oportunidades.”

La abundancia no siempre llega en forma de dinero. También puede manifestarse como salud, tranquilidad, creatividad, nuevas oportunidades o personas que impulsan tu crecimiento. Esta afirmación invita a cambiar la mirada hacia todo aquello que ya existe en tu vida y agradecerlo.

Ritual de amor para la Luna Nueva en Libra Getty Images

4. “Confío en mi intuición porque mi corazón sabe reconocer el camino correcto.”

La Luna simboliza el mundo emocional y la capacidad de escuchar esa voz interior que muchas veces queda opacada por el ruido cotidiano. Respira profundamente y recuerda que no todas las respuestas llegan desde la lógica; algunas aparecen cuando aprendemos a escucharnos.

5. “Hoy libero aquello que pesa en mi corazón y hago espacio para nuevos comienzos.”

Soltar no significa olvidar, sino aceptar que algunas etapas ya cumplieron su propósito. Mientras repites esta afirmación, piensa en aquello que deseas dejar atrás, un miedo, una decepción, un resentimiento o una situación que ya no refleja la persona que eres hoy.

6. “Reconozco mi luz, celebro mi autenticidad y confío en el valor que aporto al mundo.”

Venus también representa la belleza entendida como autenticidad. No se trata de compararte con los demás, sino de reconocer aquello que te hace único. Permítete celebrar tus talentos, tu creatividad y todo aquello que forma parte de tu esencia.

7. “Recibo con confianza todo lo bueno que el universo tiene preparado para mí.”

Cierra este momento con una intención clara. No se trata de esperar que el universo resuelva cada desafío, sino de mantener una actitud abierta hacia las oportunidades que puedan presentarse. La confianza también es una forma de avanzar.

Cómo aprovechar la energía de esta noche

No necesitas realizar un ritual elaborado, solo busca un lugar donde puedas observar el cielo con tranquilidad, respira profundamente y repite las afirmaciones que más conecten contigo. Si lo prefieres, acompaña este momento escribiendo en un cuaderno aquello que deseas manifestar o transformar durante los próximos meses.

También puedes apagar por unos minutos las distracciones, escuchar música relajante o simplemente contemplar el brillo de Venus junto a la Luna como una invitación a regresar al presente, si tienes un telescopio te aconsejo lo uses para admirar de cerca la luna.

La belleza del llamado “beso cósmico” no está únicamente en la imagen que dibuja sobre el cielo, sino en el tiempo que nos regala para mirar hacia nuestro interior. A veces, unos minutos de silencio, una intención clara y la disposición de empezar de nuevo son suficientes para cerrar el día con una perspectiva distinta