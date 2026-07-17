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Realeza

La reina Camila convierte su cumpleaños en una celebración a favor de la lectura infantil

La reina Camila celebró su cumpleaños número 79 con el anuncio de una ambiciosa iniciativa para fomentar la lectura infantil en Reino Unido.

Julio 17, 2026 • 
Isamar Escobar
La reina Camila sonríe mientras porta la Corona Estatal de Jorge IV, un vestido blanco y joyas de diamantes durante una ceremonia oficial de la Familia Real británica.

En el marco de su cumpleaños, la reina Camila reafirma su papel dentro de la monarquía británica mientras continúa impulsando causas sociales como la alfabetización infantil, una de las iniciativas que ha convertido en prioridad durante su reinado.

Getty Images

La reina Camila decidió que su cumpleaños tuviera un impacto que trascendiera los festejos oficiales. En lugar de centrar la atención en la celebración, Su Majestad anunció un nuevo compromiso con la alfabetización infantil que permitirá que miles de niños de Reino Unido reciban un libro como regalo de Navidad.

Por lo tanto la reina Camila celebró su cumpleaños número 79 con el anuncio de esta ambiciosa iniciativa que contempla la entrega de una edición especial de Impossible Creatures, la novela de fantasía de la escritora Katherine Rundell, a todos los alumnos de Year 6 en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, así como a los estudiantes de P6 en Escocia. El programa será coordinado por el National Literacy Trust, organización de la que Camila es patrona, y forma parte de las actividades del National Year of Reading 2026.

El regalo de cumpleaños de la reina Camila

El único que regalo por ahora hace publico es que la reina busca acercar los libros a una nueva generación.
La campaña, denominada The Queen’s Christmas Present, pretende que cada niño tenga acceso a una historia que despierte su imaginación justo antes de comenzar la transición a la educación secundaria, una etapa en la que, según estudios del National Literacy Trust, el gusto por la lectura suele disminuir.

Además de la edición especial del libro, cada ejemplar llevará un sello diseñado para la ocasión y un mensaje personal de la reina Camila, quien describe Impossible Creatures como una de sus novelas favoritas e invita a los niños a dejarse sorprender por sus personajes y aventuras. Los libros serán distribuidos a través de escuelas y bibliotecas, mientras que el programa también llegará a hospitales, refugios, bancos de alimentos y centros comunitarios para que los menores elegibles puedan recibir su ejemplar sin importar sus circunstancias.

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La reina Camila recorre una librería independiente rodeada de estanterías repletas de libros, en una visita vinculada a su labor para fomentar la lectura y la alfabetización en Reino Unido.

La reina Camila visita una librería como parte de su compromiso con la promoción de la lectura, una de las causas que ha impulsado con mayor constancia y que ahora refuerza con un nuevo programa nacional para acercar los libros a miles de niños en Reino Unido.

Getty Images

La lectura, una de las causas más importantes para la reina Camila

La promoción de la lectura se ha convertido en una de las principales banderas de la reina Camila desde antes de convertirse en reina consorte. Como patrona del National Literacy Trust, ha respaldado diversas campañas para incentivar el hábito lector entre niños, jóvenes y adultos, además de participar activamente en el National Year of Reading 2026, una iniciativa nacional que busca revertir la caída en el interés por los libros entre las nuevas generaciones. Con este anuncio, Camila transformó la celebración de su cumpleaños en un proyecto con impacto social, ya que la hace muy feliz saber que uno de los mejores regalos que puede recibir un niño sigue siendo un libro capaz de despertar su imaginación y fomentar el gusto por la lectura desde la infancia.

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