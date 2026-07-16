Lady Kitty Spencer revive uno de los looks más icónicos de la princesa Diana con un vestido de más de 11 millones de pesos

Lady Kitty Spencer volvió a demostrar que el legado de la princesa Diana sigue vigente en el mundo de la moda. La modelo y sobrina de Lady Di asistió al desfile de Dolce & Gabbana Alta Moda en Roma con un impresionante vestido que inmediatamente recordó uno de los estilismos más emblemáticos que su tía lució a finales de la década de los 80.

La creación pertenece a la exclusiva línea Dolce & Gabbana Alta Moda y está valuada en 500 mil libras esterlinas, es decir, más de 11 millones de pesos mexicanos. Confeccionada de manera artesanal, la pieza destacó por sus elaborados bordados, aplicaciones de pedrería y una silueta que hizo inevitable la comparación con uno de los vestidos más icónicos de Lady Di.

¿Qué look de la princesa Diana revivió Lady Kitty Spencer?

La similitud surgió por el intenso tono púrpura del diseño, un color que remite al inolvidable vestido de terciopelo creado por Victor Edelstein que la princesa Diana llevó durante una cena de gala en Bangkok, Tailandia, en 1988. Aunque el vestido de Lady Kitty no es una réplica, ambos diseños comparten la elegancia de un escote bardot, una silueta favorita por las royals y el protagonismo de un color que se convirtió en uno de los más recordados del guardarropa de la princesa de Gales.

Para completar el look, Lady Kitty Spencer apostó por un maquillaje natural, un peinado recogido y un espectacular set de joyas, dejando que el vestido fuera el centro de atención durante el desfile de la firma italiana.

La princesa Diana asiste a una gala en la década de los 80 con un elegante vestido de terciopelo diseñado por Catherine Walker que fue subastado en 500,000 libras esterlinas. Getty Images

¿Cuánto cuesta el vestido de Lady Kitty Spencer?

El vestido que Lady Kitty Spencer lució durante el desfile de Dolce & Gabbana Alta Moda tiene un valor estimado de 500 mil libras esterlinas, equivalentes a más de 11 millones de pesos mexicanos. Se trata de una pieza perteneciente a la línea de alta costura de la firma italiana, reconocida por elaborar diseños exclusivos mediante técnicas artesanales.

Cada creación de Alta Moda requiere meses de trabajo y es confeccionada a mano por los talleres de la maison, utilizando materiales de lujo, bordados, cristales y aplicaciones que hacen de cada vestido una pieza única.

El vestido de la princesa Diana también hizo historia en una subasta

La pieza que inspiró el look de Lady Kitty Spencer también se convirtió en un objeto de deseo para coleccionistas. En 2023, el vestido de terciopelo púrpura diseñado por Victor Edelstein para la princesa Diana fue subastado por Sotheby’s, donde alcanzó un precio de 604 mil 800 dólares, superando ampliamente la estimación inicial. El resultado confirmó que los looks más icónicos de Lady Di siguen siendo algunos de los más valiosos y codiciados en el mercado de la moda y la memorabilia real.

En la imagen se muestra a Lady Di con el vestido que fue subastado en 2023, esta foto es de la década de los 80. Getty Images

Lady Kitty Spencer mantiene vivo el legado de la princesa Diana

No es la primera vez que Lady Kitty Spencer rinde homenaje al estilo de la princesa Diana. A lo largo de los años, la modelo británica ha elegido diseños que evocan algunos de los looks más recordados de su tía, reinterpretándolos desde una perspectiva contemporánea.

Su presencia en Roma para este desfile refuerza que la influencia de Lady Di trasciende generaciones y continúa inspirando tanto a la realeza como a la industria de la moda.