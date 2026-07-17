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Belleza

Buttercream Blonde: el rubio cremoso que sustituye al platinado este año, hoy

El Buttercream Blonde deja atrás los rubios fríos para apostar por un color más natural, sofisticado y favorecedor para casi cualquier tono de piel.

Julio 17, 2026 • 
Isamar Escobar
Sabrina Carpenter luce un cabello Buttercream Blonde con acabado cremoso, reflejos cálidos y raya lateral durante una aparición pública.

Sabrina Carpenter es una de las celebridades que mejor representa la tendencia Buttercream Blonde, un rubio cremoso con matices vainilla y mantequilla que este año se posiciona como alternativa al platinado.

Getty Images

Si durante años el rubio platinado fue el máximo referente de sofisticación, este 2026 una versión mucho más suave está conquistando, quizá no sabes como pedirlo en el salón de belleza pero aquí te contamos todo sobre el Buttercream Blonde.
Es un tono inspirado en el color de la crema de mantequilla que aporta luminosidad al rostro sin sacrificar naturalidad. El resultado es un cabello cálido, brillante y de bajo mantenimiento que ya se ha convertido en uno de los favoritos de celebridades y coloristas.

¿Qué es el Buttercream Blonde?

El Buttercream Blonde es un rubio que combina matices vainilla, mantequilla y beige para crear un acabado multidimensional. A diferencia del platinado, que elimina casi por completo los pigmentos cálidos del cabello, este tono conserva reflejos dorados muy sutiles que aportan profundidad y movimiento. La clave está en lograr un color uniforme, luminoso y con aspecto saludable, evitando el efecto blanco o grisáceo que caracteriza a otros rubios más fríos.

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¿Por qué el Buttercream Blonde está sustituyendo al rubio platinado?

El cambio responde a una tendencia clara en belleza,los colores que parecen más naturales y requieren menos mantenimiento.

Mientras el rubio platinado exige retoques frecuentes para evitar que aparezcan raíces oscuras o reflejos amarillos, el Buttercream Blonde permite un crecimiento mucho más armónico. Además, el cabello luce más brillante, ya que el proceso de decoloración suele ser menos agresivo.
Otro de sus grandes beneficios es que suaviza las facciones gracias a sus matices cálidos, aportando un efecto rejuvenecedor que favorece a distintos tonos de piel.

corte-flequillo.jpg

Corte con flequillo en tendencia para 2025

Instagram sabrinacarpenter

¿A quién favorece este tono de rubio?

Una de las razones por las que el Buttercream Blonde se ha vuelto tan popular es su versatilidad. Funciona especialmente bien en personas con pieles claras, neutras y cálidas, aunque un colorista puede adaptar la mezcla para favorecer también a pieles oliva o ligeramente bronceadas. Luce espectacular en cabellos lisos, ondulados o con rizos, ya que los reflejos multidimensionales resaltan el movimiento natural del pelo.

Cómo cuidar el Buttercream Blonde para que conserve su brillo

Aunque requiere menos mantenimiento que un rubio platinado, este color necesita una rutina específica para mantener su aspecto cremoso. Lo ideal es utilizar shampoos y acondicionadores formulados para cabello teñido, aplicar mascarillas hidratantes una o dos veces por semana y proteger el cabello del calor antes de usar herramientas térmicas. También es recomendable acudir al salón cada ocho o diez semanas para refrescar el color y mantener el brillo característico del Buttercream Blonde.

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Isamar Escobar
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