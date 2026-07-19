Suscríbete
Síguenos en:
Realeza

Kate Middleton recuperó el vestido más elegante del verano y Sophie Hunter ya lo había llevado antes

Kate Middleton volvió a demostrar su estilo atemporal al recuperar un elegante vestido de diseñador, una pieza que meses antes ya había lucido Sophie Hunter, esposa de Benedict Cumberbatch.

Julio 18, 2026 • 
Isamar Escobar
Kate Middleton reacciona con una sonrisa y las manos sobre el rostro durante un partido de Wimbledon 2024, mientras disfruta del encuentro desde el palco real.

Kate Middleton protagoniza un gesto espontáneo desde el palco real de Wimbledon 2024, reflejando la naturalidad y cercanía que la caracterizan durante sus apariciones públicas.

Getty Images

Kate Middleton domina que un vestido bien confeccionado puede trascender temporadas, en una de sus más recientes apariciones oficiales en la Royal Charity Polo Cup 2026, la princesa de Gales volvió a confiar en un diseño que llamó la atención por su silueta clásica y su aire minimalista, una elección que, curiosamente, ya había hecho antes Sophie Hunter en Wimbledon 2025.

La esposa de Benedict Cumberbatch había lucido previamente el mismo vestido, demostrando que las prendas de líneas limpias y confección impecable siguen siendo una apuesta segura para ocasiones de gala. Entonces el llamado fashion face-off no tardó en generar conversación por la forma en que ambas interpretaron el mismo diseño.

Sophie Hunter y Benedict Cumberbatch asisten a Wimbledon 2025. La directora y actriz británica luce un vestido de cuadros vichy en blanco y negro, mientras el actor viste un traje gris claro.

Sophie Hunter y Benedict Cumberbatch durante su asistencia a Wimbledon 2025. El look de la directora británica volvió a reflejar su característico estilo elegante, clásico y discreto.

Getty Images

El vestido que conquistó a Kate Middleton y Sophie Hunter

Aunque ambas adquirieron la misma pieza, cada una imprimió su sello personal.
Kate Middleton optó por una imagen fiel a su estilo, accesorios discretos, maquillaje natural y con el pelo suelto estilizado con ondas de sirena, que permitió que el vestido fuera el protagonista absoluto del look.

Por su parte, Sophie Hunter llevó el vestido con un enfoque más contemporáneo, complementándolo con accesorios que aportaron un aire artístico y relajado, en línea con el estilo que suele mostrar en alfombras rojas y estrenos cinematográficos. Ambas optaron por levantar el look con unos lentes de sol, en el caso de Kate sus lentes fueron de pasta de carey de la firma Ralph Lauren y en el caso de Sophie fueron lentes metálicos ovalados estilo vintage de la firma Prada.

Kate Middleton camina junto al líder de escuadrón Mike Reynolds durante la Royal Charity Polo Cup 2026, celebrada en el Guards Polo Club de Windsor Great Park.

Kate Middleton fue fotografiada junto al líder de escuadrón Mike Reynolds, equerry del príncipe Guillermo, antes de que el heredero al trono saliera al campo para disputar la Royal Charity Polo Cup 2026.

Getty Images

También puedes leer:
kate middleton look
Realeza
Kate Middleton se despidió de los vestidos y lució un arriesgado look para su aniversario con el príncipe William
Abril 29, 2025
 · 
Andrea Columba
Kate Middleton
Realeza
Ni Lady Di ni Isabel II: este es el royal a quién se parecerá Kate Middleton cuando sea reina, según expertos
Abril 28, 2025
 · 
Shareni Pastrana

Kate Middleton luce un vestido midi de cuadros vichy en blanco y negro durante una visita al Guards Polo Club, complementado con zapatillas nude y gafas de sol.

Kate Middleton apostó por un vestido midi de cuadros vichy en blanco y negro, una silueta clásica que refleja su preferencia por las prendas atemporales y elegantes.

Getty Images

¿Quién llevó mejor el vestido, Kate Middleton o Sophia Hunter?

Más que una competencia, el caso demuestra cómo una misma prenda puede adquirir una personalidad completamente distinta según la forma de combinarla. Mientras Kate Middleton apostó por la sobriedad y la elegancia institucional que caracteriza sus compromisos oficiales, Sophie Hunter ofreció una interpretación más creativa y desenfadada, adaptada al contexto cultural en el que apareció.

Este tipo de coincidencias no son extrañas en la moda de lujo. Las grandes firmas suelen crear diseños atemporales que terminan conquistando a mujeres con estilos muy diferentes, convirtiéndose en referentes de elegancia más allá de las tendencias pasajeras.

Lo peculiar de esta pieza que ha conquistado a ambas es que es un vestido midi de cuadros vichy en blanco y negro, un estampado clásico que cada verano regresa como una apuesta infalible. El vestido es de la firma Temperley London de la temporada 2019.

Sophie Hunter y Benedict Cumberbatch con vestido de cuadros vichy en WimbledonSophie Hunter camina junto a Benedict Cumberbatch durante Wimbledon con un vestido midi de cuadros vichy en blanco y negro, combinado con zapatos blancos de tacón.

Sophie Hunter eligió el mismo vestido de cuadros vichy para asistir a Wimbledon junto a Benedict Cumberbatch, confirmando que esta pieza se ha convertido en una de las favoritas del estilo clásico británico.

Getty Images

La princesa de Gales ha consolidado un guardarropa basado en prendas que pueden reutilizarse en distintas ocasiones sin perder actualidad. Desde vestidos de gala hasta diseños para eventos de verano, Kate ha demostrado que invertir en siluetas clásicas y de alta confección es una de las claves de su estilo. En los últimos meses también ha recurrido a rewears y diseños de firmas británicas para Wimbledon y Royal Ascot, reforzando su apuesta por una moda elegante, sostenible y duradera.

En cuanto a Sophie Hunter ha construido un estilo caracterizado por la discreción y la sofisticación. La directora de teatro y actriz británica suele apostar por siluetas clásicas, cortes impecables y una paleta de colores sobria, convirtiéndose en una de las figuras que mejor representa la elegancia silenciosa en las alfombras rojas y eventos culturales.

kate middleton Entérate Lo último
Isamar Escobar
Relacionado
¡Sí a las uñas rojas! 5 diseños de uñas para San Valentín, coquetos y rejuvenecedores.png
Belleza
Los 7 colores de uñas que hacen que las manos luzcan más jóvenes después de los 40 y 50
Julio 18, 2026
 · 
Isamar Escobar
El príncipe George y la princesa Charlotte conversan desde el Royal Box durante Wimbledon 2023, mientras disfrutan de una jornada del tradicional torneo de tenis británico.
Realeza
Las adorables pruebas de que Harry, George y Charlotte repiten el icónico gesto de Lady Di
Julio 18, 2026
 · 
Isamar Escobar
emma stone look
Belleza
¿Qué tonos de tinte estarán de moda en otoño 2026? 5 colores que dominarán la temporada
Julio 18, 2026
 · 
Isamar Escobar
Kate Middleton ajusta sus gafas de sol durante un partido de Wimbledon mientras luce un vestido rojo y el anillo de compromiso de zafiro que perteneció a la princesa Diana.
Realeza
El gesto que Kate Middleton siempre repite cuando está nerviosa y casi nadie nota
Julio 18, 2026
 · 
Isamar Escobar