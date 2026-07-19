Kate Middleton recuperó el vestido más elegante del verano y Sophie Hunter ya lo había llevado antes

Kate Middleton domina que un vestido bien confeccionado puede trascender temporadas, en una de sus más recientes apariciones oficiales en la Royal Charity Polo Cup 2026, la princesa de Gales volvió a confiar en un diseño que llamó la atención por su silueta clásica y su aire minimalista, una elección que, curiosamente, ya había hecho antes Sophie Hunter en Wimbledon 2025.

La esposa de Benedict Cumberbatch había lucido previamente el mismo vestido, demostrando que las prendas de líneas limpias y confección impecable siguen siendo una apuesta segura para ocasiones de gala. Entonces el llamado fashion face-off no tardó en generar conversación por la forma en que ambas interpretaron el mismo diseño.

Sophie Hunter y Benedict Cumberbatch durante su asistencia a Wimbledon 2025. El look de la directora británica volvió a reflejar su característico estilo elegante, clásico y discreto. Getty Images

El vestido que conquistó a Kate Middleton y Sophie Hunter

Aunque ambas adquirieron la misma pieza, cada una imprimió su sello personal.

Kate Middleton optó por una imagen fiel a su estilo, accesorios discretos, maquillaje natural y con el pelo suelto estilizado con ondas de sirena, que permitió que el vestido fuera el protagonista absoluto del look.

Por su parte, Sophie Hunter llevó el vestido con un enfoque más contemporáneo, complementándolo con accesorios que aportaron un aire artístico y relajado, en línea con el estilo que suele mostrar en alfombras rojas y estrenos cinematográficos. Ambas optaron por levantar el look con unos lentes de sol, en el caso de Kate sus lentes fueron de pasta de carey de la firma Ralph Lauren y en el caso de Sophie fueron lentes metálicos ovalados estilo vintage de la firma Prada.

Kate Middleton fue fotografiada junto al líder de escuadrón Mike Reynolds, equerry del príncipe Guillermo, antes de que el heredero al trono saliera al campo para disputar la Royal Charity Polo Cup 2026. Getty Images

Kate Middleton apostó por un vestido midi de cuadros vichy en blanco y negro, una silueta clásica que refleja su preferencia por las prendas atemporales y elegantes. Getty Images

¿Quién llevó mejor el vestido, Kate Middleton o Sophia Hunter?

Más que una competencia, el caso demuestra cómo una misma prenda puede adquirir una personalidad completamente distinta según la forma de combinarla. Mientras Kate Middleton apostó por la sobriedad y la elegancia institucional que caracteriza sus compromisos oficiales, Sophie Hunter ofreció una interpretación más creativa y desenfadada, adaptada al contexto cultural en el que apareció.

Este tipo de coincidencias no son extrañas en la moda de lujo. Las grandes firmas suelen crear diseños atemporales que terminan conquistando a mujeres con estilos muy diferentes, convirtiéndose en referentes de elegancia más allá de las tendencias pasajeras.

Lo peculiar de esta pieza que ha conquistado a ambas es que es un vestido midi de cuadros vichy en blanco y negro, un estampado clásico que cada verano regresa como una apuesta infalible. El vestido es de la firma Temperley London de la temporada 2019.

Sophie Hunter eligió el mismo vestido de cuadros vichy para asistir a Wimbledon junto a Benedict Cumberbatch, confirmando que esta pieza se ha convertido en una de las favoritas del estilo clásico británico. Getty Images

La princesa de Gales ha consolidado un guardarropa basado en prendas que pueden reutilizarse en distintas ocasiones sin perder actualidad. Desde vestidos de gala hasta diseños para eventos de verano, Kate ha demostrado que invertir en siluetas clásicas y de alta confección es una de las claves de su estilo. En los últimos meses también ha recurrido a rewears y diseños de firmas británicas para Wimbledon y Royal Ascot, reforzando su apuesta por una moda elegante, sostenible y duradera.

En cuanto a Sophie Hunter ha construido un estilo caracterizado por la discreción y la sofisticación. La directora de teatro y actriz británica suele apostar por siluetas clásicas, cortes impecables y una paleta de colores sobria, convirtiéndose en una de las figuras que mejor representa la elegancia silenciosa en las alfombras rojas y eventos culturales.