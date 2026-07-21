¿Cuánto cuesta estudiar en Eton College? La exclusiva escuela que eligió George, donde también se formó el príncipe William

El príncipe George seguirá oficialmente los pasos de su padre, el príncipe William. Kensington Palace confirmó que el heredero en segundo lugar a la línea de sucesión ingresará a Eton College, el prestigioso internado masculino donde también estudió el príncipe William y que, desde hace siglos, ha formado a miembros de la realeza, primeros ministros y algunas de las figuras más influyentes del Reino Unido. La noticia ha vuelto a poner los reflectores sobre una de las escuelas más famosas del mundo, no solo por su historia y tradición, sino también por el elevado costo de estudiar en ella y por las instalaciones de primer nivel que ofrece a sus alumnos.

¿Cuánto cuesta estudiar en Eton College?

Estudiar en Eton College representa una inversión al alcance de muy pocas familias, para el ciclo escolar 2026-2027, el colegio cobra 21,891 libras por cada periodo académico (term), lo que equivale a una colegiatura anual de aproximadamente 65,673 libras es decir, cerca de 85 mil dólares estadounidenses. Esta cantidad incluye la enseñanza, el alojamiento, la alimentación y gran parte de las actividades escolares, aunque existen gastos adicionales para clases de música, excursiones y otras actividades extracurriculares.

Fundado en 1440 por el rey Enrique VI, Eton College es uno de los internados más prestigiosos del mundo. Sus aulas han formado a figuras de la realeza británica, entre ellas el príncipe William, y ahora recibirán al príncipe George para continuar la tradición familiar. Getty Images

¿Por qué George estudiará en la misma escuela que el príncipe William?

El príncipe William cursó ahí su educación secundaria a partir de 1995 y fue el primer heredero directo al trono en asistir a esta institución, rompiendo con la tradición familiar de estudiar en Gordonstoun, en Escocia. Años más tarde, el príncipe Harry también se graduó en Eton.

En el caso de George, la decisión también tiene una ventaja logística, el colegio se encuentra a pocos minutos de Adelaide Cottage, la residencia de los príncipes de Gales en Windsor, por lo que el joven príncipe podrá mantener un contacto cercano con su familia mientras cursa sus estudios.

En 1995, el príncipe William inició su etapa en Eton College acompañado por la princesa Diana, el entonces príncipe Carlos y el príncipe Harry. Más de tres décadas después, su hijo, el príncipe George, seguirá la tradición familiar al estudiar en el mismo prestigioso internado británico. Getty Images

Así es Eton College, una escuela con casi 600 años de historia

Fundado en 1440 por el rey Enrique VI, Eton College es considerado uno de los internados más prestigiosos del mundo. Actualmente recibe a alrededor de 1,300 alumnos de entre 13 y 18 años y entre sus exalumnos figuran 20 primeros ministros británicos, miembros de la realeza, diplomáticos, empresarios y destacados intelectuales. Además de su exigente programa académico, el colegio destaca por ofrecer una amplia formación en liderazgo, deportes, arte, música y actividades culturales, un modelo educativo pensado para preparar a quienes ocuparán posiciones de gran responsabilidad en el futuro.

Los edificios históricos de Eton College reflejan casi seis siglos de tradición académica. Fundado en 1440, el prestigioso internado británico combina su legado arquitectónico con una educación de élite que ha formado a miembros de la familia real, incluido el príncipe William y, próximamente, el príncipe George. Getty Images

Eton College es sinónimo de tradición, a pesar de ello la institución continúa renovando sus instalaciones. Recientemente anunció un ambicioso proyecto para ampliar su complejo deportivo, que incluirá un gran pabellón cubierto, gimnasio, muro de escalada, salas para esgrima y squash, un dojo para artes marciales, un simulador de golf y la renovación de su histórico campo de tiro. La inversión busca que los estudiantes puedan entrenar durante todo el año, independientemente de las condiciones climáticas.

La llegada del príncipe George marca el inicio de un nuevo capítulo para el heredero, quien vivirá una experiencia similar a la de su padre, aunque en un contexto muy distinto. Mientras William ingresó a Eton durante uno de los periodos más complicados para la familia real, George lo hará acompañado por un entorno familiar mucho más estable y en una institución que combina casi seis siglos de historia con instalaciones cada vez más modernas.