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Entretenimiento

TelevisaUnivision cerró el Mundial 2026 con una audiencia que supera los 30 millones

El último silbatazo del Mundial 2026 marcó el inicio de las celebraciones para España, pero también representó un gran logro para TelevisaUnivision.

Julio 21, 2026 • 
Karen Luna
Ferrán Torres dispara el balón durante la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, en la jugada que terminó con el gol que dio a la selección española su segunda Copa del Mundo.

TelevisaUnivision cerró el Mundial 2026 con una audiencia que supera los 30 millones

Getty Images

¡No solo España levantó la copa el pasado domingo! Mientras la Selección celebraba su histórico triunfo frente a Argentina en Nueva York, TelevisaUnivision también consiguió una victoria contundente al convertirse en la señal preferida por millones de aficionados que siguieron el desenlace del torneo.

Después de transmitir los 104 partidos de la Copa Mundial 2026, la compañía cerró el campeonato con un resultado que refleja el alcance de su cobertura. De acuerdo con datos de ACAM, la gran final reunió a más de 30.5 millones de personas a través de las distintas plataformas de TelevisaUnivision.

La final del Mundial 2026 confirmó el liderazgo de TelevisaUnivision

Las cifras hablan por sí solas. La transmisión en televisión abierta alcanzó 24.1 millones de espectadores, lo que permitió a TelevisaUnivision superar a su competencia por más de 26%. A ese resultado se sumó ViX, cuya emisión reunió 6.4 millones de personas, consolidando una cobertura multiplataforma que acompañó a los aficionados durante toda la competencia.

El dato cobra aún más relevancia al tratarse del partido más esperado del torneo, un encuentro que mantuvo la atención del público desde el silbatazo inicial hasta la ceremonia de premiación.

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026

España vs. Argentina: el medio tiempo, desde Madonna, Ronaldinho, Shakira, Justin Bieber, BTS y todos los detalles

Getty Images

Una final que reunió deporte, espectáculo y líderes internacionales

Sobre la cancha, España derrotó a Argentina para proclamarse campeona del mundo, cerrando así una edición que mantuvo la emoción durante sus 104 partidos.

Pero la conversación no terminó con el fútbol. El espectáculo de medio tiempo reunió a Madonna, BTS, Justin Bieber y Shakira, quienes protagonizaron una de las actuaciones más comentadas de la jornada. Más tarde, Robbie Williams, Laura Pausini y Nicole Scherzinger interpretaron “Desire”, aportando un cierre musical a la celebración.

Con un partido cargado de emociones, figuras internacionales y un despliegue de entretenimiento, la final del Mundial 2026 se convirtió en uno de los eventos televisivos más importantes del año. En ese escenario, TelevisaUnivision volvió a posicionarse como la plataforma elegida por millones de personas para vivir cada gol, cada celebración y cada momento que marcó el cierre de una Copa del Mundo que quedará en la memoria de los aficionados.

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Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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