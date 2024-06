El sorprendente y conmovedor regalo que Sarah Ferguson le dio al príncipe Harry tras la muerte de Lady Di

Ya han pasado casi 27 años desde la trágica muerte de la princesa Diana de Gales, sucedida en el puente del Alma, en París, y el mundo continúa sorprendiéndose con los pormenores del hecho, los cuales poco a poco han ido saliendo a la luz, revelándose, a veces, por medio de productos de consumo popular, tales como la ficción a cargo de Netflix “The Crown”, o bien el libro de memorias del príncipe Harry “Spare”, el cual ya se ha convertido en todo un bestseller a nivel global.

Y es justamente a partir de la autobiografía del duque de Sussex, hijo menor de Diana, que han podido conocerse conmovedores detalles acerca de cómo fue que tanto el príncipe William como su hermano tuvieron que enfrentar la muerte de su madre a temprana edad, pues ambos tenían apenas 15 y 12 años, respectivamente.

El misterioso regalo que el príncipe Harry recibió tras la muerte de Lady Di

El príncipe Harry se refiere a Sarah Ferguson en sus memorias como “tía” Getty Images

En una de los tantos recuerdos narrados por el duque en su libro, se detalla como 6 de septiembre de 1997, una semana después del triste deceso de Diana, tanto William como Harry mantuvieron un emotivo encuentro de duelo con el entonces príncipe Carlos y la ex esposa de Andrés de York, Sarah Ferguson.

Según lo contado por el pelirrojo benjamín, en aquella ocasión, Sarah, a quien el duque se refiere como “su tía” por su familiaridad política, se acercó con dos pequeñas cajas azules a él y a su hermano y, al preguntar sobre su contenido, Ferguson indicó que ambos debían abrirlas.

Dentro de la caja, los hermanos encontraron un mechón de cabello de su madre, supuestamente cortado cuidadosamente por Sarah mientras estaba en París.

“Fue un gesto desgarrador y conmovedor a la vez”, escribió Harry. “La tía Sarah me explicó que había cortado dos mechones del cabello de mamá mientras estaba en París, y este acto simple, pero lleno de significado, me permitió sentir su presencia de una manera tangible”, remató la anécdota.

“Extraño a mi madre todos los días”, confiesa también el esposo de Meghan Markle en sus memorias, aclarando que ni este ni otros gestos han podido subsanar su dolor por la pérdida de Lady Di, a quien durante sus párrafos califica de “indescriptible”.

¿Habrá una segunda parte de las memorias del príncipe Harry?

Ya se han vendido más de 3.2 millones de ejemplares de Spare, las memorias del duque de Sussex amazon.com

Fue el experto en realeza y biógrafo no autorizado de Carlos III Robert Hardman quien insinuó en sus declaraciones dadas ante el diario británico The Independent que el príncipe Harry podría estar tramando una secuela de “Spare”, en la cual se revelarían con mayor detalle algunos de los pasajes relatados en su primera edición.

El autor de la biografía no oficial “Charles III: New King, New Court” planteó la hipótesis de que pronto podría ser anunciada una segunda parte de las memorias del duque de Sussex, tomando en cuenta que el capítulo de la boda con Meghan Markle no es suficientemente explícito, por lo que existiría en ese vacío un recurso con tendencia a ser explotado. “Eso me dice una cosa y sólo una cosa: la segunda parte podría estar en camino”, sentenció el experto.