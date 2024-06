¿Por qué Harry y Meghan no estuvieron en el Trooping The Colour de Carlos III? La poderosa razón de su ausencia

El pasado fin de semana se llevó a cabo el Trooping The Colour, en donde reapareció Kate Middleton luego de meses de permanecer fuera del ojo público debido a su diagnóstico de cáncer. Sin embargo, quienes sí brillaron por su ausencia a este evento fueron el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle.

Sin embargo, esta baja no debería sorprendernos ya que este 2024 es el segundo año consecutivo en el que los duques de Sussex no fueron invitados a dicho desfile militar, el cual se realiza en conmemoración al cumpleaños del monarca del Reino Unido.

La razón por la que los duques de Sussex no asistieron al Trooping The Colour 2024

Hasta donde ha trascendido, la razón por la que Harry y Meghan no han sido invitados al Trooping The Colour se debe a que ellos ya no son miembros senior de la monarquía británica, mientras que a este acto tan importante solo acuden los altos rangos de la realeza que actualmente asuman deberes públicos oficiales en nombre del jefe de la corona inglesa.

Harry y Meghan sí atendieron el Trooping The Colour en 2022, pero no participaron en la procesión militar ni en el balcón del Palacio de Buckingham Karwai Tang/WireImage

Sin embargo, esto resulta ser un tanto contradictorio si tomamos en cuenta que en 2022 sí atendieron este mismo evento. Aunque en aquella ocasión es probable que hayan estado presentes debido a que habían viajado antes a la nación británica para darse cita al Jubileo de Platino de la reina Isabel II.

No obstante, en ambos compromisos antes mencionados los Sussex no aparecieron en el balcón del Palacio de Buckingham para saludar a la gente debido a que ya no formaban parte de la realeza británica. Tampoco el pelirrojo royal participó en ese año en la procesión militar del Trooping The Colour.

Por otro lado, la pareja real tampoco ha sido invitada a este desfile militar desde que Carlos III asumió el trono de Inglaterra, es decir, en las ediciones de 2023 y 2024, lo que da pie a especular que la relación del matrimonio con el monarca no sería precisamente la mejor.

Los duques de Sussex no fueron invitados al Trooping The Colour de 2023 y de 2024 Getty Images

Mientras que la pasada visita de Harry al Reino Unido también evidenció la mala relación que este tiene con la Familia Real Británica y con su padre, ya que no se pudo reunir con este debido a la apretada agenda de Carlos.

Sin duda, esta fue una decisión que muchos no esperaban, sobre todo por la prensa británica que era la que más especulaba que habría un reencuentro entre padre e hijo. Algo que nunca pasó.