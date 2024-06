¿El príncipe Harry jamás volverá con la Familia Real Británica? La insólita teoría que lo sugiere

En los últimos años el gran distanciamiento que existe entre el príncipe Harry y la Familia Real Británica ha sido más que evidente, mientras que las enfermedades de Kate Middleton y de Carlos III han exacerbado esta enemistad.

Por lo mismo, ahora ha surgido una extraña teoría que sugiere que el duque de Sussex podría no volver nunca más con la familia Windsor. Y si bien quienes creen esta teoría no tienen una bola de cristal para predecir el futuro, al menos, todo parece indicar que no habrá una reconciliación entre ambas partes en el corto plazo.

¿Es cierto que el príncipe Harry no desea volver con la Familia Real?

Esta insólita teoría tiene su origen gracias a la experta en realeza Jennie Bond, quien ha explicado a The Sun los motivos que la hacen llegar a esta controvertida conclusión. Mientras que su hipótesis tampoco ha pasado desapercibida ya que cuenta con una gran expertis puesto que fue corresponsal de la Casa Real para la BBC.

El príncipe Harry habría encontrado “la libertad que anhelaba” fuera de la corona británica, según una experta en realeza Neil Mockford/GC Images

Según lo que cuenta Bond, el pelirrojo royal jamás volvería a ser miembro de la realeza porque habría logrado encontrar “la libertad que anhelaba, la esposa que ama y los niños que adora” fuera de la corona británica.

Además, la también periodista intuye que esta negativa de regresar con los Windsor tendría que ver con el hecho de que gracias a la familia que Harry ha conformado con Meghan Markle ya cuenta con “el modelo de felicidad doméstica que él no tuvo en su propia adolescencia”.

Por si fuera poco, esta misma experta dedicó unas emotivas palabras al hijo menor de Carlos III y recordó la percepción que tenía de él en su juventud. “Después de haberlo visto crecer y de conocerlo un poco, era un niño maravilloso y un adolescente encantador y jovial”, apuntó.

El distanciamiento del príncipe Harry con la Familia Real Británica

En mayo pasado que el príncipe Harry viajó al Reino Unido no se vio con su padre Carlos III Getty Images

Por otro lado, la mala relación entre los Sussex y el resto de los Windsor ha quedado evidenciada en los últimos meses, sobre todo en mayo pasado cuando Harry visitó el Reino Unido por el décimo aniversario de los Juegos Invictus.

En aquella ocasión se especulaba que podría reunirse con el monarca británico. Sin embargo esto no pasó debido a la apretada agenda del rey, por lo que algunos vieron este gesto como señal de que la corona inglesa tampoco desea saber nada que tenga que ver con el duque.