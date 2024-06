La inesperada petición que hizo Carlos III al príncipe Harry para evitar más problemas con la corona británica

Mientras la monarquía británica se encuentra en un momento sumamente frágil con dos de sus miembros delicados de salud, ahora ha trascendido una petición que el jefe de la corona británica le habría hecho a su hijo menor, el príncipe Harry, precisamente, con el objetivo de evitar más crisis dentro de la Casa Real.

Recordemos que este año, probablemente, haya sido el peor en mucho tiempo para los Windsor ya que no solo han tenido que lidiar con los diagnósticos de cáncer de Kate Middleton y del rey Carlos III, sino también con una monarquía bastante reducida al existir tan pocos miembros efectivos que puedan representar a la realeza, así como las polémicas movimientos de los duques de Sussex en las últimas semanas.

Por ello es que, de acuerdo con un análisis que hace un experto en la Familia Real Británica, y para evitar más problemas de los que ya existen en la realeza, el monarca habría solicitado al pelirrojo royal que dejase de revelar los secretos de los Windsor.

Carlos III le habría pedido a Harry que ya no cuenta más sobre la Familia Real

El rey Carlos III habría pedido al príncipe Harry que dejara de contar cosas de William y de la Familia Real que pudieran provocar problemas Getty Images

De acuerdo con lo que contó el experto Tom Quinn a The Mirror, Carlos habría dicho al benjamín de su familia que no comentara nada de los suyos. “Su padre le ha pedido directamente a Harry que no escriba ni diga públicamente nada más sobre la familia o su hermano (el príncipe William) que pueda causar problema”, según las palabras del citado medio.

Sin embargo, Quinn se atrevió a ir más allá y sugirió que si el duque de Sussex no hacía caso a esta advertencia del rey podría enfrentar alguna repercusión por ello. “Y todo el mundo sabe que cuando un rey te pide que hagas algo va a haber consecuencias si no obedeces”, recalcó.

También, este experto considera que el esposo de Meghan Markle solo se quejaría del trato que recibe de su familia con el objetivo de “obtener una disculpa y ver a su padre y a su hermano hacer las paces”. Algo que, evidentemente, no le ha servido de mucho y que, por el contrario, solo ha abonado a un mayor distanciamiento con los suyos.

Carlos III estaría enojado con el príncipe Harry por airear algunos secretos de la Familia Real Británica Getty Images

Por otro lado, para nadie es secreto que la relación entre padre e hijo no es la mejor. Si bien en febrero de este año parecía ser que la visita del príncipe Harry a Reino Unido para ver al monarca tras su diagnóstico de cáncer podía ser el inicio de la reconciliación, en el mes de mayo quedó en claro que esto no se dará en el corto plazo.

El hecho de que Carlos III no haya tenido un espacio en su agenda para ver a su hijo menor podía ser síntoma de que las cosas no están bien. Mientras que los rumores apuntan que el hecho de que el duque haya expuesto algunos de los secretos de la Familia Real habría provocado el enfado de su padre.