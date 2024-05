Esta es la contundente razón por la que el príncipe Harry no se reuniría con Carlos III en su visita al Reino Unido

Este martes el príncipe Harry ya ha viajado de Estados Unidos al Reino Unido, de acuerdo con la información que reportan medios ingleses; sin embargo, todo parece indicar que será imposible que pueda reunirse con su padre, el rey Carlos III.

Ha sido en esta ocasión un portavoz del mismo duque de Sussex el que ha confirmado la noticia, por lo cual con este anuncio la prensa británica no podrá presenciar el tan esperado reencuentro entre padre e hijo, ya que la última vez que ambos se vieron fue a principios de febrero, cuando se confirmó el cáncer del monarca.

¿Por qué Carlos III no podrá reunirse con su hijo Harry?

De acuerdo con la oficina del pelirrojo royal, el príncipe no vería a Carlos debido a la apretada agenda del rey. “En respuesta a las muchas preguntas y a la continua especulación acerca de si el duque se reunirá o no con su padre mientras se encuentra esta semana en el Reino Unido, desafortunadamente no será posible debido al programa lleno de Su Majestad”, se explica.

La oficina del príncipe Harry confirmó que no habrá reunión con Carlos III SOPA Images/ Getty Images

Sin embargo, el portavoz también aclaró que “el duque, por supuesto, es comprensivo con la agenda de compromisos y otras prioridades varias y confía en verlo pronto”.

Recordemos que el esposo de Meghan Markle se dará cita este 8 de mayo en la catedral de San Pablo para celebrar el décimo aniversario de los Juegos Invictus. Mientras que ese mismo día el rey Carlos tendrá una reunión en el Palacio de Buckingham. Por lo cual, prácticamente no existiría algún espacio dentro de su agenda para ver a su hijo menor.

Por otro lado, apenas el pasado 30 de abril el jefe de la corona inglesa reanudó sus funciones públicas con una visita muy significativa a un centro de tratamiento contra el cáncer ubicado en Londres.

¿El príncipe Harry podría reunirse con William y Kate Middleton?

Una experta en realeza sugiere que Kate Middleton aceptaría reunirse con Harry si se lo pide el rey Carlos Getty Images

Mientras la prensa británica se ha desilusionado al conocer esta noticia, por otro lado algunos manejan que aunque el príncipe William tampoco estaría dispuesto a reunirse con su hermano menor, su esposa Kate Middleton sí accedería a ello bajo una condición.

La experta y escritora en realeza Ingrid Seward reveló que la princesa de Gales podría aceptar reencontrarse con el duque si esta petición proviene de arriba, es decir, que lo hará “si el Rey se lo pide”, según sus palabras.

Aunque más allá de eso la también autora ve casi imposible que Carlos le pida eso a su nuera puesto que el monarca tiene “un alma sensible y comprensiva”.