¿Cabello largo o midi? Así elegir el corte que más estiliza según la forma de tu cuello

El largo del cabello tiene un impacto directo en la percepción de las proporciones del rostro, los hombros y el cuello. Mientras algunas personas se ven favorecidas con una cabellera XL, otras consiguen un efecto mucho más elegante con un corte midi que deja al descubierto parte del cuello.

No existe una regla absoluta, pero sí ciertos principios que ayudan a elegir el corte de cabello más favorecedor según la forma y longitud del cuello.

Si tienes el cuello corto, apuesta por un corte midi o largo con movimiento

Cuando el cuello es corto o ancho, la clave está en crear una sensación visual de verticalidad. Los cortes midi que terminan por debajo de la clavícula o las melenas largas con capas suaves ayudan a alargar la silueta.

También funcionan muy bien los peinados con volumen en la parte superior de la cabeza y las ondas ligeras, ya que evitan que el cabello se acumule alrededor del cuello. En cambio, los bobs muy rectos que terminan justo a la altura de la mandíbula pueden hacer que el cuello luzca más corto.

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Si tienes el cuello largo, el corte midi es uno de los más favorecedores

Las personas con un cuello largo tienen mayor libertad para experimentar con diferentes longitudes. Sin embargo, uno de los estilos que mejor equilibra sus proporciones es el corte midi.

Un long bob, un clavicut o una cabellera a la altura de los hombros aportan armonía al rostro sin alargar aún más la figura. Incluso un bob francés puede resultar muy elegante si se adapta a la textura natural del cabello.

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El cabello largo también puede estilizar si se lleva correctamente

Aunque suele pensarse que el cabello largo solo favorece a quienes tienen el cuello largo, esto no siempre es cierto. Una melena XL con capas largas, movimiento y un ligero desfilado alrededor del rostro puede estilizar tanto el cuello como la mandíbula.

El secreto está en evitar cortes excesivamente rectos y pesados, ya que pueden generar el efecto contrario y hacer que la zona luzca más compacta.

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El escote también influye en el efecto visual

El mismo corte de cabello puede verse completamente diferente dependiendo del tipo de prendas que uses. Los escotes en V, cuadrados o abiertos potencian el efecto de un cuello más largo, mientras que los cuellos altos o cerrados pueden acortar visualmente la silueta.

Por eso, los estilistas recomiendan valorar el corte de cabello junto con el estilo personal y las prendas que se usan con mayor frecuencia.

¿Cabello largo o midi? La respuesta está en las proporciones

Si buscas estilizar un cuello corto, las melenas largas con movimiento o los cortes midi por debajo de la clavícula suelen ser grandes aliados. Si tu cuello es largo, un midi bien estructurado puede aportar armonía y sofisticación sin perder versatilidad.

La mejor elección será siempre la que se adapte a tu tipo de cabello, tus facciones y el mantenimiento que estés dispuesta a darle, logrando un resultado que realce tu imagen de forma natural.