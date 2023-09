Quién es Thomas Markle Jr: el hermanastro de Meghan Markle con el que tampoco se lleva bien

Luego de las polémicas declaraciones del padre de Meghan Markle respecto a sus nietos, el árbol genealógico de la esposa de Harry ha generado mayor interés, por el nulo contacto con su parte paterna. Por ello, hoy decidimos contarte un poco más sobre uno de sus dos hermanastros, nos referimos a Thomas Markle Jr., y el por qué tampoco se lleva bien con él.

Como ya te habrás dado cuenta, lleva el mismo nombre de su padre Thomas Markle, y nació el 17 de septiembre de 1966, por lo que a la fecha de hoy tiene 57 años de edad. Sin embargo, una parte de su vida ha estado relacionada con el exceso de alcohol, lo que lo ha llevado a tener problemas personales.

De hecho, su hermana Samantha lo ha acusado en diferentes ocasiones de haberle robado a su propio padre Thomas, mientras que la prensa dio a conocer que en una ocasión fue arrestado por amenazar borracho a su novia.

Originalmente, Thomas Jr. trabajaba como cristalero, pero en 2019 enfermó y ya no pudo trabajar, lo que causó que llegara a bancarrota y que viviera en un cuarto de hotel junto a su novia. Aunque, en su momento, culpó a la Duquesa de Sussex de su situación familiar.

Thomas Markle Jr., del anonimato a la fama

Thomas Markle Jr. estuvo en un reality show y fue contratado para hacer un comercial de cervezas Gilbert Carrasquillo/Getty Images

No obstante, al saberse que compartía un lazo consanguíneo por parte de su padre, con la pareja del príncipe Harry, fue contratado por una marca de cerveza para protagonizar un anuncio, bastante polémico, en el cual él entraba al Palacio de Buckingham para “robar” la corona de Isabel II, así como algunas botellas de cerveza.

Luego, en 2021, Thomas Markle Jr. decidió participar en el Gran Hermano VIP en Australia, y durante los promocionales de dicho reality mencionó “soy el hermano de Meghan Markle, ‘el gran hermano’ por excelencia. Le dije al príncipe Harry ‘creo que va a arruinar tu vida. Es muy superficial (refiriéndose a Meghan)”.

La polémica carta de Thomas Jr. a Harry para impedir su boda

Sin embargo, la raíz de este pleito familiar, hablando mediáticamente, puede ser cuando en 2018, unos días antes de la boda de Harry y Meghan, su hermanastro escribió una polémica carta para el hijo menor de Lady Di, en el que le pedía que no se casara con ella porque no era la indicada para él.

Antes de la boda de Meghan y Harry, Thomas Jr. escribió una carta para el príncipe, advirtiéndole que no se casara con ella Karwai Tang/WireImage (Getty Images)

“Querido príncipe Harry. Aún no es tarde. Está claro que Meghan Markle no es la mujer adecuada para ti. Según se va acercando el momento de la boda, está cada vez más claro que es el mayor error en la historia de las bodas reales. Estoy confuso porque no ves a la verdadera Meghan, a la que todo el mundo ve. Meghan está realizando la mejor actuación de su vida”, escribió en la emisiva.

Desde entonces y hasta la fecha, tanto él como su padre Thomas Markle y su hermanastra Samantha, han hecho uso de las redes sociales y los medios para despotricar en contra de Meghan, lo que indica que la relación familiar entre padre y hermanos seguirá rota por un buen rato.