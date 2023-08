¿Por qué las hijas de Eva Mendes no tienen acceso a internet? Esto opina la actriz de las redes sociales

Eva Mendes reveló recientemente que sus hijas Esmeralda y Amada, no tienen acceso a internet ni a redes sociales, lo que generó un sinfín de críticas divididas por parte de los internautas.

Fue en una publicación de Instagram en donde la actriz de ascendencia cubana, dio a conocer que a las pequeñas de 7 y 8 años, respectivamente, se les restringe totalmente su uso.

En el mismo post, sale un video de ella negando con la cabeza y los dedos, acompañado de la leyenda: “cuando mis hijas me preguntan si tienen la edad suficiente para conectarse a Internet, redes sociales o cualquier cosa que requiera wifi”.

Si bien esto ha generado revuelo, su madre tiene poderosos motivos para negarles este servicio. Un usuario le preguntó a qué edad podría permitirles el acceso a internet, a lo que Mendes respondió que no sabía pero que lo iría evaluando poco a poco.

“Honestamente, no sé, tendré que ver a dónde va; por ahora, los estoy observando y manteniéndome al día con la investigación sobre cómo las redes sociales pueden afectar el cerebro de un niño. Lo estoy tomando etapa por etapa”, le contestó.

En este sentido, otro internauta también le comentó que al estar en el “siglo del internet”, eventualmente necesitarán o querrán acceder a ello, a lo que Eva respondió que aunque es verdad, sigue siendo peligroso.

“Sí, es cierto, pero en mi casa, las niñas no tienen acceso a internet. Es muy peligroso. Al igual que beber, votar u obtener una licencia de conducir (etc.) no está permitido para los niños. Internet entra en esa categoría para mí. Especialmente las redes sociales”.

Eva Mendes y Ryan Gosling mantienen su vida familiar muy alejada del ojo público Recchia/Getty Images

Aunque no se les permite conectarse al wifi, las hijas que tiene con Ryan Gosling, si pueden pasar un tiempo frente a la pantalla. “Dejo que mis hijas usen el iPad para hacer películas y ver películas que he descargado, pero no tengo acceso a Internet en el iPad”, reveló la actriz de Ghost Rider.

Eva Mendes y Ryan Gosling iniciaron su relación en 2011. Su historia de amor comenzó cuando filmaron la película The Place Beyond the Pines. Al poco tiempo se convertirían en padres de dos hijas, aunque prefieren mantener su vida privada y familiar muy lejos del ojo público.