7 cortes de pelo corto que suavizan los rasgos y le van bien a mujeres 40+

Cumplir 40 es entrar en una etapa en la que vernos y sentirnos cómodas con lo que vemos frente al espejo es vital para acompañar nuestra personalidad segura y confiada. En ello, el pelo juega un papel muy importante, y muchas veces lo pasamos por alto. Dentro del universo de opciones que podemos tener para lucir una melena radiante, los cortes de pelo cortos son grandes aliados para ayudarnos a suavizar los rasgos, aportar ligereza facial y proyectar mucha sofisticación, es por ello que si estás buscando ideas para tu próximo cambio de imagen, consideres alguna de las siete opciones que preparamos para ti.

Bob clásico

El bob con corte a la altura de la mandíbula es el acierto seguro para un look rejuvenecedor. Gracias a las líneas rectas que este corte proyecta con su estructura, es capaz de ayudarnos a equilibrar nuestro rostro permitiendo que nuestras facciones se suavicen. Este pelo es ideal para aquellas que desean una imagen con un toque juvenil y dulce pero son mucha sofisticación.

Pixie con fleco largo

Si hay un corte que grite “elegancia” a kilómetros de distancia, definitivamente es este. Es ideal para mujeres atrevidas y que apuestan por looks arriesgados. Gracias al fleco podemos enmarcar el rostro de manera delicada para hacerlo ver más pequeño lo que hará que, automáticamente, nos veamos más joviales y frescas además de elegantes.

Long Bob degrafilado

Si lo tuyo es el estilo messy, el lob será tu mejor amigo. Este corte es ideal para quienes buscan una melena intermedia, es decir, ni muy corta, ni muy larga. Gracias a la textura de lo degrafilado se crean capas alrededor del rostro que ayudan a generar cierto volumen ayudándonos a afinar visualmente la mandíbula por lo que nuestro rostro tendrá un efecto más fino y alargado.

Shaggy corto

Este no solo es elegante, es altamente rejuvenecedor. Apuesta por capas cortas con textura que también buscan una apariencia desordenada y natural. Esta melena es ideal para quienes buscan crear la ilusión visual de un rostro más pequeño, así que si tienes facciones fuertes, este corte será tu aliado para lucir sofisticada y elegante.

Otro corte que aporta luminosidad y frescura al rostro es el micro bob Canva / Getty Images

Corte garçon

Recientemente, lo hemos visto en Emma Stone y por eso se ha convertido en uno de nuestros favoritos porque, definitivamente, es el corte perfecto para quienes buscan afinar el rostro, suavizar los rasgos y de paso aparentar menos años. Si tu objetivo es apostar por algo versátil, moderno y refinado, este corte es lo que estabas buscando.

Pixie con textura

Sí, de todos, este es el más arriesgado, sin embargo, es uno de los más hermosos. Busca dar una apariencia de desorden, pero elegante, apuesta por lucir mechones desiguales que ayudan a suavizar líneas de expresión y aportar luminosidad. Lo hemos visto en la actriz española Úrsula Corberó y no hay duda alguna de que es el corte que debes usar si buscas algo fresco y rejuvenecedor.

Bob asimétrico

Este corte es para quienes buscan una alternativa creativa y diferente. Su estructura corta en longitudes desiguales lo vuelve en un estilo arriesgado pero elegante. La parte frontal de este corte de pelo ayuda a estilizar el cuello y suavizar los rasgos por lo que es el aliado perfecto para proyectar sofisticación.

El pelo corto no es solamente un estilo práctico y versátil, es una herramienta que podemos utilizar para ayudarnos a resaltar nuestra personalidad y enfatizar nuestra belleza. No le tengas miedo a llevarlo, porque tenemos la certeza de que te verás maravillosa.