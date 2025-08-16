5 maneras de llevar el rubio platinado de Emily Charlton sin arruinar tu melena

Si hay algo que estamos amando demasiado del rodaje de “El diablo viste a la moda 2” son los outfits y looks que los protagonistas están llevando, y es que a pesar de que aún falta mucho tiempo para que podamos ver la película completa, hemos alimentado nuestra curiosidad con esas pequeñas filtraciones que fans y medios han logrado recabar de los rodajes.
Esta vez no nos volvimos locas por un atuendo en particular, sino por un look que llegó de la mano de Emily Blunt: el rubio platinado, y es que el día de hoy pudimos ver a la actriz dándole vida a Emily Charlton, pero con ¡una imagen totalmente diferente!, dejando de lado su melena pelirroja y atreviéndose por una melena platino.
Por supuesto que como buena fashion icon que es, ya nos está influenciando para salir corriendo al salón a pedir este look, sin embargo, estamos conscientes de que hacerlo implica ciertos cuidados para que este se vea lindo y no maltratado. Así que si tú estás como nosotras con un pie afuera del salón a punto de volverte rubia, es mejor que leas estos tips para lucir una impecable melena platinada y no morir en el intento.
Prepara el pelo antes de tu cambio
Antes de que te avientes a hacer un cambio tan drástico, es vital preparar la fibra capilar de la melena. ¿A qué nos referimos? A que tienes que hidratar en profundidad tu pelo, por lo menos, durante dos semanas antes de realizar el proceso. Puedes hacerlo con ayuda de mascarillas nutritivas o tratamientos ricos en proteína, pues recuerda que entre más fuerte esté tu pelo, mejor resistirá el proceso de decoloración.
Acude con un profesional
Este tipo de cambios no se llevan bien cuando improvisamos y queremos hacerlo nosotras mismas. Lo recomendable siempre, pero siempre, será acudir con un experto en colorimetría o coloración capilar; él evaluará el estado de tu pelo y elegirá los productos correctos, así como las técnicas más seguras para evitar el riesgo de sufrir quiebres o, en el peor de los casos, una melena quemada.
Mantenimiento, un paso vital
Ya te lo hiciste, ¿ahora qué? ¡Pues hay que cuidarlo!, para que tu platinado se mantenga impecable será vital darle mantenimiento y esto no se refiere exclusivamente al periodo de retoque, sino más bien, a los cuidados previos a la decoloración. Apuesta por lavarlo con shampoos y acondicionadores matizantes, estos te ayudarán a evitar reflejos amarillos. Procura también apostar por tratamientos con keratina para que el pelo no se haga reseco.
Evita a toda costa el uso de herramientas de calor
Sí sabemos que quieres estilizarlo y que luzca peinado y perfecto, pero el uso excesivo de la plancha, la secadora o la tenaza solo va a provocar que el pelo se dañe. Recuerda que para que un pelo platinado luzca espectacular, siempre debe estar suave, reflejar luz y tener movimiento
Rutina de hidratación
Dedica un día a la semana a colocar tratamientos intensivos (estos siempre bajo la supervisión de tu estilista); pueden ser mascarillas reparadoras, baños de crema o ampolletas nutritivas. El uso de estos productos le devolverá a tu melena la elasticidad y aportará brillo, ayudando a que luzcas un pelo saludable; si está en tus posibilidades, también apuesta por aplicar sérums reparadores para evitar puntas abiertas.
Lucir un rubio platinado sano será vital para que logres el objetivo de verte con estilo, porte y elegancia. Ya sea que Emily Charlton te inspire, o sea otro ícono del cine, moda o televisión, apuesta por cuidar tu melena, pues este tono puede llegar a ser tu mejor accesorio siempre y cuando le des el cuidado y atención que merece.