Belleza

Uñas para novias, las mejores tendencias minimalistas y elegantes de este 2025

Estos diseños de uñas han brillado en las pasarelas más importantes del mundo y se posicionan como la elección perfecta para las novias de esta temporada.

August 15, 2025 • 
Melisa Velázquez
Uñas para novias

Getty Images

En el día de su boda, las novias ponen especial atención a cada aspecto de su imagen: el vestido, el peinado, el maquillaje y, cada vez más, el diseño de sus uñas. El manicure nupcial ha ganado protagonismo en los últimos años, convirtiéndose en un detalle esencial para añadir elegancia y realzar el look final de las novias.

Para el 2025, las novias han puesto especial atención en las tendencias que han dominado las pasarelas de moda, para elegir sus uñas nupciales.

Uñas para novia, las mejores tendencias minimalistas y elegantes

Entre las tendencias más usadas en lo que va del año, hemos hecho una selección que se adapta perfectamente a las necesidades de las novias, diseños minimalistas y elegantes que realzan sin duda su look nupcial.

Manicure japonés

Esta tendencia fue la utilizada por los Ángeles de Victoria´s Secret durante su icónico desfile, que consiste en lograr un efecto rosado y natural, sin recurrir al uso de geles o esmaltes, solo un pulidor y base fortalecedora.

Destellos plateados

Ideal para un look futurista, se hace sobre una base en tono nude con detalles plateados para un manicure original.

Uñas francesas de color

El diseño perfecto para dejar ver tu personalidad creativa, se hace con la clásica base rosa, pero con una línea fina de color, puedes usar tu favorito o llevar ese algo azul que dicta la tradición nupcial.

Uñas francesas invertidas

Una de las múltiples versiones de las uñas francesas que en lugar de llevar la línea de color en la parte inferior, se lleva en la parte superior.

Baby boomer

Es uno de los diseños favoritos de las novias por ser muy parecidas a las uñas francesas clásicas, pero estas se realizan de forma difuminada, ya sea en el tono blanco lechoso o en el rosa nude.

Efecto 3D

Es una de las tendencias más usadas durante el verano, que a pesar de ser un look muy arriesgado, puede adaptarse sin problema a las uñas nupciales, puedes optar por una base nude con detalles discretos.

Efecto ojo de gato

Una tendencia que se ha convertido en una de las favoritas de las novias, pues a pesar de llevarse en tonos nude, su efecto reflectante aporta un brillo muy especial a su manicure.

Rojo cereza

Las novias que buscan alejarse de los tonos rosados o nude, han apostado por los tonos rojos, sobre todo el burdeos o el cereza, tonos clásicos que se adaptan a cualquier tono de piel.

En un día donde cada detalle es importante, las uñas no son solo un complemento, sino la firma final de un estilo pensado para lucir impresionante.

Melisa Velázquez
