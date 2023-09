¿Cómo es la relación entre Meghan y su padre Thomas Markle y por qué sigue sin conocer a sus nietos?

Una vez más, la polémica rodea a Meghan Markle y al príncipe Harry, ya que recientemente el padre de ella, Thomas Markle, declaró que su hija y su yerno no le permiten ver a sus nietos Archie y Lilibet, lo que ha generado gran controversia, ya que además asegura que no hay motivo alguno para ello.

Fue durante una entrevista en Good Morning Britain, que Thomas hizo estas revelaciones y dijo que eso era algo muy ‘cruel’. “Tengo el corazón roto, estoy muy molesto. Esto es un acto cruel hacia un abuelo, negarle ver a sus propios nietos”, recalcó

Sin embargo, no fue lo único que comentó, pues también aseguró que no existe algo que justifique la negativa por parte de su hija Meghan. “No he hecho nada malo, no hay nada que indique que soy un mal tipo. Soy un padre muy cariñoso y ella lo sabe, no hay excusa para tratarme de esta manera; no hay excusa para tratar a los abuelos de esa manera”, de acuerdo con sus declaraciones.

Thomas Markle dice que Meghan Markle no le permite ver a sus nietos Especial

También, Thomas Markle sugirió que podría recurrir a instancias legales para permitirle ver al príncipe Archie y a la princesa Lilibet, ya que en el estado de California, existe una ley que permite a los abuelos demandar a los padres de familia si estos no dejan ver a sus nietos. Aunque por el momento, no piensa tomar esta medida.

¿Cómo se llevan Meghan Markle con su papá?

Desafortunadamente, la relación entre ellos es bastante mala y esto quedó evidenciado en el documental de Netflix, en el cual la Duquesa de Sussex reveló los motivos por los que tomó distancia.

No obstante, desde hace 5 años que padre e hija no sostienen contacto alguno y al parecer, esto no va a cambiar, al menos por un buen rato.

De hecho, Thomas tampoco fue invitado a la boda de su hija con el Príncipe Harry el 19 de mayo de 2018 y, desde antes del enlace matrimonial, él estuvo filtrando información con respecto a la pareja.

Thomas Markle filtró información de la pareja previo a la boda Getty Images

Para abonar a la mala relación, en otras ocasiones tanto el padre de ella como su hermana han despotricado contra Meghan en los medios.

Por otro lado, no parece que vaya a haber una reconciliacion entre ellos pronto, pues el año pasado, Thomas Markle sufrió un derrame cerebral. Sin embargo, trascendió que la esposa de Harry no acudió a verlo al hospital en ese momento.