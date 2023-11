Este habría sido el regalo de cumpleaños que Meghan Markle le compró a la princesa Lilibet antes de nacer

Esta semana Meghan Markle se ha vuelto noticia una vez más luego de que saliera a relucir una entrevista de hace años, en la cual ella habría declarado cuál era el regalo que le daría a su hija, en este caso la princesa Lilibet, según las palabras retomadas de aquel momento.

Asimismo, esta plática data del año 2015, es decir, un año antes de que conociera a su actual esposo, el Príncipe Harry, por lo que en ese entonces no tenía ni idea de lo que la vida le tenía preparado al año siguiente, que fue cuando conoció al padre de sus hijos Lilibet y Archie.

El regalo de Meghan Markle para la princesa Lilibet

De acuerdo con la entrevistada realizada por Hello, en ese entonces Meghan — que se encontraba todavía realizando la serie de ‘Suits'—contó que algún día le daría un reloj de Cartier Tank Francaise, grabado con un mensaje dirigido a su hija, para poder recordarle los logros en el futuro.

Meghan Markle habría comprado un valioso reloj para su hija Lilibet Especial

“Siempre he codiciado el reloj French Tank de Cartier. Cuando me enteré de que Suits había sido elegida para la tercera temporada -lo que, en aquel momento, me pareció un hito-, derroché el dinero y me compré la versión bicolor”, relató Markle.

Además, en la misma entrevista aseguró que este reloj que se había comprado, tenía grabado en su reverso una frase que representaba un gran significado para ella. “Para M.M. De M.M.”, y añadió: “Pienso regalársela a mi hija algún día. Eso es lo que hace especiales a las piezas, la conexión que tienes con ellas”, declaró Meghan.

La intención con este regalo es, según la entonces actriz, es que con ello pueda recordarle las cosas que ha logrado y que aprecie cada uno de estos logros.

Así que, como podemos ver con ello, la Duquesa de Sussex ya tenía planeado ser madre en un futuro para que, 6 años después, pudiera darle este lujoso regalo a la princesa Lilibet.

Sin embargo, esta no es la única pieza valiosa que tiene la esposa de Harry en su alhajero, ya que también cuenta con un reloj que fue de la princesa Diana.

La fallecida Lady Di solía llevar también un reloj Cartier Tank Française en sus compromisos durante la década de los años noventa. Este accesorio en cuestión sé lo regaló su padre a la difunta princesa en su cumpleaños 21 y, después de que pasara a Harry, se especula que él se lo regaló a Meghan en los primeros días de su relación.