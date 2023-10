Este es EL reloj que no puede faltar en tu colección y que apoya a una gran causa

Sabemos la enorme diferencia que puede hacer en tus looks, llevar los accesorios correctos, por eso, un buen reloj no te puede faltar nunca. Ahora, tenemos una increíble opción que no sólo cuenta con un diseño sofisticado y la más alta precisión, también tiene un increíble propósito detrás.

Desde hace más de diez años, GUESS Watches diseña un reloj de edición limitada para apoyar de forma directa a la Fundación Get in Touch, que ayuda a concientizar sobre la salud mamaria y este 2023 no fue la excepción.

La pieza protagonista de este año es el Sparkling Pink, un reloj todo en uno con una caja pulida de oro rosa de 38 mm, con bisel de cristal de colores, esfera brillante con movimiento multifunción y una versátil correa deportiva hecha de silicona rosa, que ya puedes encontrar disponible en tiendas o a través de www.guesswatches.com

En México, será a través del distribuidor autorizado de la marca, Regency Overseas SA de CV que se donará un porcentaje de los ingresos a diversas asociaciones sin fines de lucro.

Annie Santo, vicepresidenta de marketing de GUESS Watches, recalcó la importancia que tiene para la marca, seguir apoyando este tipo de iniciativas que promueven la información de valor para todas las mujeres: “Creemos que la concienciación y la educación son fundamentales en la lucha contra los problemas de salud mamaria. Esperamos inspirar un cambio positivo”.

Get in Touch es una fundación que desarrolló en colaboración con un equipo de profesionales médicos, la aplicación Daisy Wheel, que busca que todo el mundo tenga la información necesaria para defender su salud, autoexplorarse y así prevenir el cáncer de mama.