Cómo es la nueva versión del color púrpura y cómo cambió la vida de Oprah

La nueva versión del musical “El color púrpura” se ha estrenado recientemente en los cines de todo el mundo, y ya está dando mucho que hablar, en especial a Oprah Winfrey.

La nueva versión de la película está próxima a estrenarse. En Estados Unidos podrá verse a partir del 25 de enero del 2023, mientras que en México está programada su premiere para el 25 de enero del 2024.

La primera adaptación del libro El Color Púrpura se estrenó en 1985 y fue dirigida por Steven Spielberg. Casi 4 décadas después surge una nueva versión, con un elenco estelar y una nueva narrativa.

Whoopi Goldberg interpretó a Celie Johnson en The Color Purple, de 1985. Por su actuación ganó el Globo de oro a la mejor actriz de drama.

¿De qué se trata El Color Púrpura?

“El color púrpura” cuenta la historia de Celie, una mujer negra que vive en el sur de Estados Unidos en la década de 1930. Celie es una víctima de la violencia doméstica, la discriminación racial y la pobreza. Sin embargo, a pesar de las adversidades, Celie encuentra la fuerza para luchar por su libertad y su felicidad.

La nueva versión cuenta con las actuaciones de Cynthia Erivo, Halle Bailey y H.E.R. Las primeras criticas alaban su música, su interpretación y el mensaje de empoderamiento femenino.

Sin embargo, para muchos espectadores, la película también tiene un significado especial: es una historia que cambió la vida de Oprah Winfrey.

Oprah Winfrey cuenta cómo “El color púrpura” la ayudó a superar una violación

Oprah Winfrey y “El color púrpura”

Oprah Winfrey, la presentadora de televisión más famosa del mundo, es una gran admiradora de “El color púrpura”. Según reporta AFP, el libro “El color púrpura” la ayudó a sobrellevar el trauma de la violación que sufrió a los 14 años.

Me ayudó a entender que no estaba sola Oprah

La presentadora compartió esta cruda experiencia en el marco de la presentación de la nueva adaptación al cine de la aclamada novela, dentro de un evento realizado en Los Ángeles.

“Me ayudó a entender que no estaba sola, que otras mujeres habían experimentado lo que yo había experimentado. Y me dio la fuerza para seguir adelante”, comentó Oprah en entrevista.

El legado de “El color púrpura”

“El color púrpura” es una película que ha inspirado a millones de personas en todo el mundo. Es una historia de esperanza, de resiliencia y de amor.

La nueva versión del musical es una oportunidad para que una nueva generación descubra esta historia tan importante.

Con la producción de Oprah Winfrey, Steven Spielberg, Scott Sanders y Quincy Jones, la nueva versión de El Color Púpura tendrá un impacto en los espectadores y puede ser un factor de cambio.