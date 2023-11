Meghan Markle revela todos sus nuevos proyectos para Netflix, ¿cuáles son?

Tal parece que todavía habrá más contenido de Archwell Productions en Netflix; esto es todo lo que sabemos de los proyectos de Meghan Markle y el príncipe Harry.

Meghan Markle ha cambiado la estrategia para sus próximos proyectos en Archwell Productions, que comparte con su esposo, el príncipe Harry. En una reciente entrevista con ‘Variety’, la actriz de ‘Suits’ confirmó que próximamente estrenará nuevo contenido en la plataforma de Netflix, proyectos que había preparado en secreto.

Aunque se ha especulado que la revelación de la duquesa de Sussex se debe al bajo rendimiento de sus proyectos, como la cancelación del podcast ‘Archetypes’ en Spotify o el limitado éxito del documental ‘Harry y Meghan’ estrenado en 2022, esta declaración no solo confirma la confianza continuada de Netflix en la actriz, sino que también sugiere que hay varias producciones en desarrollo.

¿Cuáles son los nuevos proyectos de Meghan Markle?

Meghan Markle habló con la prensa durante el evento Power of Women de ‘Variety’, celebrado en Los Ángeles la semana pasada. “Tenemos cosas muy emocionantes en puerta. Estamos deseando anunciarlas, pero ya puedo adelantar que estoy muy orgullosa de lo que estamos creando. Ha sido muy divertido, también para mi marido”, subrayó.

Markle añadió que su intención es “hacer cosas que hagan sentir algo a la gente”, algo que describió como “un sentimiento de comunidad”.

Cabe señalar que Meghan Markle y el príncipe Harry firmaron un acuerdo de varios años con Netflix para producir contenido. Según ‘Times’, esto incluye ‘Harry y Meghan’ (2022), ‘Líderes de nuestro tiempo’ (2022) y el más reciente ‘Corazón de Invictus’ (2023).

Se especula que la pareja esté trabajando en dos títulos llamados ‘Bad Manners’ y ‘Meet Me At The Lake’, aunque se sabe poco al respecto.

‘Suits’, la serie de Meghan Markle que se volvió un éxito en Netflix

Así lucía Meghan Markle en la serie Suits. (USA Network)

Meghan Markle también comentó sobre el peculiar éxito que está experimentando su serie ‘Suits’, que protagonizó antes de casarse con Harry. El drama legal se ha vuelto sumamente popular en las últimas semanas en la plataforma y Markle está al tanto.

“Los buenos espectáculos son eternos”.

"¿No es eso salvaje?”, comentó la duquesa de Sussex a la reportera de ‘Variety’, quien confirmó que la serie de 2011 ha acumulado más de 45 mil millones de minutos en solo una semana. Concluyó diciendo: “Los buenos espectáculos son eternos”.

En ‘Suits’, Meghan Markle interpretó a Rachel Zane, una asistente legal que dejó la serie en la temporada 7 debido a su compromiso matrimonial con el príncipe Harry.

La serie se transmitió por dos temporadas más hasta 2019, y Markle compartió créditos con Gabriel Macht, Patrick J. Adams, Rick Hoffman, Gina Torres, Sarah Raffety y Abigail Spencer.