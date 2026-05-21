Corte bob con flequillo: la tendencia vintage que está de regreso este verano 2026

El corte bob con flequillo está viviendo uno de sus regresos más fuertes en verano 2026. Después de varias temporadas dominadas por capas largas y estilos ultra relajados, las tendencias de cabello están volteando hacia los looks vintage inspirados en los años 60, 70 y 90. Sí, el bob con fleco se convirtió oficialmente en el favorito para quienes buscan un cambio elegante, fresco y súper favorecedor.

Lo mejor de esta tendencia es que no existe una sola versión, el nuevo bob con flequillo llega mucho más suave, ligero y adaptable a distintos tipos de rostro, por eso se está convirtiendo en uno de los cortes más pedidos en salones este año.

Por qué el bob con flequillo vuelve a estar de moda en 2026

Las tendencias beauty actuales están apostando por estilos con mucha personalidad, pero fáciles de llevar. Y justamente ahí entra el bob con flequillo: tiene ese aire retro sofisticado que recuerda a íconos como Jane Birkin, Winona Ryder o incluso las supermodelos de los 90, pero adaptado a una estética mucho más moderna.

Además, expertos en estilismo aseguran que el flequillo ayuda a suavizar facciones y enmarcar la mirada, mientras el bob aporta estructura y movimiento al pelo. El resultado es un efecto rejuvenecedor instantáneo sin necesidad de cambios extremos.

Las versiones de bob con flequillo que dominarán el verano

French bob con flequillo ligero

Esta es probablemente la versión más chic del momento. Se lleva a la altura de la mandíbula con puntas suaves y un flequillo ligeramente abierto que da un efecto relajado y parisino.

Italian bob con fleco largo

El italian bob sigue fuerte en 2026 y ahora aparece acompañado de flequillos largos y desfilados que aportan muchísimo movimiento y volumen visual.

Bob recto noventero

Inspirado en las modelos de finales de los 90, este corte apuesta por líneas limpias y flequillos pulidos que hacen que el cabello luzca más brillante y elegante.

Bob ondulado con curtain bangs

Perfecto para verano porque se ve natural y relajado, las ondas suaves mezcladas con flequillo cortina ayudan a crear un look effortless muy favorecedor.

El corte perfecto para refrescar el look este verano

Una de las razones por las que este corte está conquistando tantas redes sociales es porque funciona en muchísimas edades y tipos de pelo. Además, el bob con flequillo requiere menos tiempo de estilizado que otros cortes largos y pesados, algo ideal para las altas temperaturas del verano.

