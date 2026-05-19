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El hermano de la princesa Diana se casa en secreto: las románticas fotos de Charles Spencer y Cat Jarman en Arizona

Lejos de los grandes protocolos reales y las bodas tradicionales británicas, Charles Spencer apostó por una ceremonia discreta y muy romántica en pleno desierto de Arizona junto a Cat Jarman.

Mayo 19, 2026 • 
Karen Luna
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El hermano de la princesa Diana se casa en secreto: las románticas fotos de Charles Spencer y Cat Jarman en Arizona

Max Mumby/Indigo/Getty Images

El hermano de la princesa Diana volvió a convertirse en noticia mundial, pero esta vez por un motivo mucho más romántico. Charles Spencer sorprendió al revelar que se casó en secreto con la arqueóloga Cat Jarman durante una íntima ceremonia en Arizona. Las primeras imágenes de la boda rápidamente emocionaron a los seguidores de Lady Di, especialmente por el estilo relajado, elegante y muy diferente al protocolo tradicional de la realeza británica.

Charles Spencer y Cat Jarman se casaron en una ceremonia privada en Arizona

Charles Spencer, de 61 años, y Cat Jarman, de 43, celebraron su boda el pasado 15 de mayo en Sedona, Arizona, rodeados únicamente de un pequeño círculo cercano. El lugar elegido fue Cathedral Rock, uno de los paisajes naturales más famosos de la región, conocido por sus impresionantes formaciones rocosas y vistas desérticas.

Lejos de una boda aristocrática llena de formalidades, la pareja apostó por una celebración íntima y relajada. Cat Jarman lució un vestido azul claro de inspiración griega con detalles dorados y sandalias de plataforma, mientras que Charles Spencer eligió un traje oscuro sin corbata, manteniendo una estética mucho más casual y moderna.

Las fotografías compartidas por medios internacionales mostraron a la pareja sonriendo frente al paisaje de Arizona, dejando claro que quisieron priorizar un ambiente completamente personal y alejado de la presión mediática que suele rodear a la familia Spencer.

La historia de amor entre Charles Spencer y Cat Jarman

Aunque muchos conocieron su relación hasta 2024, Charles Spencer y Cat Jarman se conocieron años antes gracias a proyectos relacionados con historia y arqueología. Todo comenzó cuando Spencer leyó el libro River Kings, escrito por Jarman, y posteriormente colaboraron en documentales y el podcast The Rabbit Hole Detectives.

Con el tiempo, la amistad evolucionó hacia una relación sentimental. En un comunicado conjunto, ambos aseguraron sentirse “afortunados” de haber pasado de colegas a una historia de amor basada en la risa y una pasión compartida por la vida.

Cat Jarman es una reconocida arqueóloga noruega especializada en la era vikinga y autora de varios libros históricos. Además, ha trabajado como investigadora y presentadora en distintos programas culturales británicos.

La boda llega después de un año complicado para Charles Spencer

La noticia también llamó la atención porque llega apenas meses después de que Charles Spencer finalizara oficialmente su divorcio de Karen Spencer, su tercera esposa. La separación estuvo rodeada de polémicas legales y mediáticas que involucraron incluso a Cat Jarman.

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Aun así, todo indica que el hermano de la princesa Diana decidió comenzar una nueva etapa completamente distinta. Esta es la cuarta boda de Charles Spencer, quien además es tío de los príncipes William y Harry y una de las figuras más conocidas del círculo aristocrático británico.

charles spencer Lo último Entérate
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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