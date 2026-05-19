Sharon Stone cautiva Cannes 2026 con un elegante vestido que define la cintura a los 60+.

El Festival de Cannes 2026 volvió a convertirse en la pasarela más elegante del cine y una de las grandes protagonistas de la noche fue Sharon Stone. La actriz de 68 años apareció en la alfombra roja del estreno de Fjord con un impactante vestido couture que no solo robó miradas, también confirmó que las siluetas que marcan la cintura siguen siendo una de las tendencias más favorecedoras después de los 60.

Sharon Stone deslumbra en Cannes 2026 con vestido que estiliza la cintura

Para asistir a la proyección de Fjord durante la edición 79 del Festival de Cannes, Sharon Stone eligió un diseño de la colección Miss Sohee SS26 Couture, una de las firmas que más ha dado de qué hablar esta temporada por sus vestidos teatrales y ultra femeninos.

La actriz apareció con un vestido strapless en color negro cubierto de pedrería y detalles bordados que creaban un efecto visual increíble alrededor de la cintura. El diseño incluía un panel lavanda con forma de reloj de arena decorado con cristales y flores bordadas, detalle que ayudó a definir todavía más la silueta.

Además, Sharon añadió una capa negra bordada que aportó dramatismo al look sin quitarle elegancia. El resultado fue uno de los estilismos más comentados de la noche en Cannes, especialmente porque logró combinar glamour clásico con una vibra moderna y sofisticada.

Entre vestidos dramáticos y tendencias arriesgadas, Sharon Stone logró robarse todas las miradas en Cannes 2026 con un diseño elegante. Kristy Sparow/Getty Images

El truco de estilo que Sharon Stone confirmó a los 60+

Uno de los detalles que más llamó la atención fue cómo el vestido resaltaba la cintura sin necesidad de corsés exagerados o cortes incómodos. En lugar de apostar por transparencias extremas o escotes imposibles, Sharon Stone demostró que las estructuras estratégicas y los bordados colocados en puntos clave pueden transformar completamente la figura.

De hecho, este tipo de siluetas reloj de arena están regresando con fuerza en 2026 porque ayudan a estilizar el cuerpo de manera elegante y sofisticada. La propuesta de Miss Sohee también confirmó que la alta costura sigue alejándose del minimalismo extremo para apostar por piezas más artísticas y llenas de detalles.

Sharon Stone vuelve a convertirse en ícono de elegancia

En redes sociales, muchísimos fans destacaron que Sharon Stone sigue siendo una de las mujeres más elegantes de Hollywood. La actriz complementó el look con joyería de diamantes, clutch brillante y plataformas negras, manteniendo todo el protagonismo en el vestido couture.

Su aparición en Cannes también dejó claro que el estilo no tiene edad. Mientras muchas celebridades apostaron por tendencias arriesgadas en la alfombra roja, Sharon Stone eligió una propuesta clásica, estructurada y completamente favorecedora que terminó convirtiéndose en uno de los mejores looks del festival.

