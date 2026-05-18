Suscríbete
Síguenos en:
Realeza

¿Cuándo llegará el rey de España a México? Este es el partido del mundial 2026 que Felipe VI no se perderá

A poco más de un año del Mundial 2026, una de las noticias que más llamó la atención fue la confirmación de la visita de Felipe VI a México.

Mayo 18, 2026 • 
Karen Luna
Rey Felipe VI

¿Cuándo llegará el rey de España a México? Este es el partido del mundial 2026 que Felipe VI no se perderá

(Getty Images)

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya empezó y uno de los nombres que más ha sorprendido en la conversación internacional es el de Felipe VI. El rey de España confirmó que viajará a México para asistir a uno de los partidos más esperados de la fase de grupos, en un movimiento que también representa un importante gesto diplomático entre ambos países.

Estos son todos los idiomas que habla la princesa Leonor, futura reina de España.jpg
Estos son todos los idiomas que habla la princesa Leonor, futura reina de España
Junio 22, 2023
 · 
Regina Barberena Anaya
reyes de españa
Realeza
Outfits de madre e hijas: la reina Letizia con Leonor y Sofía en los Premios Princesa de Asturias
Octubre 16, 2020
 · 
Regina Barberena

¿Cuándo llegará Felipe VI a México para el Mundial 2026?

De acuerdo con información confirmada por la Casa Real española, Felipe VI estará en México el próximo 26 de junio de 2026 para presenciar el partido entre España y Uruguay correspondiente al Mundial de Futbol. El encuentro se jugará en Guadalajara y será el tercer partido de la selección española dentro de la fase de grupos.

La noticia rápidamente llamó la atención porque se trata de la primera visita del monarca español a México desde que

Según medios españoles, la invitación fue enviada formalmente por el gobierno mexicano y también por la federación, encabezada por Gianni Infantino. ¡Felipe VI ya confirmó su asistencia a ambas partes!

El rey Felipe VI hace broma sobre su cumpleaños 58

A poco más de un año del Mundial 2026, una de las noticias que más llamó la atención fue la confirmación de la visita de Felipe VI a México.

Getty Images

El partido del Mundial 2026 que Felipe VI no quiere perderse

El duelo entre España y Uruguay promete convertirse en uno de los partidos más atractivos de la primera ronda del Mundial 2026. No solo por la historia de ambas selecciones, también porque podría definir posiciones importantes dentro del Grupo H.

España llegará al torneo después de enfrentar a Cabo Verde y Arabia Saudita, mientras que Uruguay parte como uno de los equipos sudamericanos más fuertes rumbo al campeonato. Por eso, la presencia del rey Felipe VI en Guadalajara ya está generando expectativa tanto deportiva como política.

También puedes leer:
Letizia Ortiz.jpg
Realeza
La díficil relación de Letizia Ortiz con la familia Gómez-Acebo: de una gran amistad a los desplantes de la reina
Marzo 04, 2024
 · 
Emma Duarte
El rey Felipe VI
Realeza
Triste y solitario: así es cómo Felipe VI acude, sin Letizia, al entierro de su primo Fernando Gómez-Acebo
Marzo 04, 2024
 · 
Emma Duarte

La visita de Felipe VI también marca un momento clave para México y España

Aunque el viaje tiene un enfoque deportivo, muchos consideran que también representa un acercamiento diplomático importante.

Por ahora, todavía no se confirma si Felipe VI tendrá reuniones oficiales durante su estancia en México, pero la expectativa alrededor de su visita ya convirtió al España vs Uruguay en uno de los partidos más comentados del Mundial 2026.

Mundial rey Felipe VI
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
Relacionado
America v Monterrey - Final: Torneo Clausura 2026 Liga MX Femenil
Entretenimiento
América vence a Rayadas en una final épica y gana su tercera Liga MX Femenil
Mayo 18, 2026
 · 
Karen Luna
Shakira
Entretenimiento
Shakira gana batalla legal en España: tribunal cancela multa y le devolverán 60 millones de euros
Mayo 18, 2026
 · 
Karen Luna
polka nails.jpg
Belleza
Polka Nails: las uñas con lunares que se volvieron la obsesión más chic del momento
Mayo 17, 2026
 · 
Gabriela Santillán
selena gomez diseño de uñas
Moda
Selena Gomez lleva el vestido café que todas queremos usar esta primavera
Mayo 16, 2026
 · 
Karen Luna