¿Cuándo llegará el rey de España a México? Este es el partido del mundial 2026 que Felipe VI no se perderá

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya empezó y uno de los nombres que más ha sorprendido en la conversación internacional es el de Felipe VI. El rey de España confirmó que viajará a México para asistir a uno de los partidos más esperados de la fase de grupos, en un movimiento que también representa un importante gesto diplomático entre ambos países.

¿Cuándo llegará Felipe VI a México para el Mundial 2026?

De acuerdo con información confirmada por la Casa Real española, Felipe VI estará en México el próximo 26 de junio de 2026 para presenciar el partido entre España y Uruguay correspondiente al Mundial de Futbol. El encuentro se jugará en Guadalajara y será el tercer partido de la selección española dentro de la fase de grupos.

La noticia rápidamente llamó la atención porque se trata de la primera visita del monarca español a México desde que

Según medios españoles, la invitación fue enviada formalmente por el gobierno mexicano y también por la federación, encabezada por Gianni Infantino. ¡Felipe VI ya confirmó su asistencia a ambas partes!

A poco más de un año del Mundial 2026, una de las noticias que más llamó la atención fue la confirmación de la visita de Felipe VI a México. Getty Images

El partido del Mundial 2026 que Felipe VI no quiere perderse

El duelo entre España y Uruguay promete convertirse en uno de los partidos más atractivos de la primera ronda del Mundial 2026. No solo por la historia de ambas selecciones, también porque podría definir posiciones importantes dentro del Grupo H.

España llegará al torneo después de enfrentar a Cabo Verde y Arabia Saudita, mientras que Uruguay parte como uno de los equipos sudamericanos más fuertes rumbo al campeonato. Por eso, la presencia del rey Felipe VI en Guadalajara ya está generando expectativa tanto deportiva como política.

La visita de Felipe VI también marca un momento clave para México y España

Aunque el viaje tiene un enfoque deportivo, muchos consideran que también representa un acercamiento diplomático importante.

Por ahora, todavía no se confirma si Felipe VI tendrá reuniones oficiales durante su estancia en México, pero la expectativa alrededor de su visita ya convirtió al España vs Uruguay en uno de los partidos más comentados del Mundial 2026.