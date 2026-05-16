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La princesa Lilibet roba miradas en nueva FOTO junto a Meghan Markle eligiendo outfit

Meghan Markle compartió una de esas fotos familiares que derriten internet al instante.

Mayo 16, 2026 • 
Karen Luna
Meghan Markle

La princesa Lilibet roba miradas en nueva FOTO junto a Meghan Markle eligiendo outfit

Getty Images

La princesa Lilibet volvió a conquistar las redes gracias a una nueva y adorable fotografía compartida por Meghan Markle. La imagen, publicada recientemente en Instagram, muestra un instante súper cotidiano y cercano entre madre e hija mientras elegían un outfit en el vestidor, y sí, los fans no tardaron en fijarse en el larguísimo pelo pelirrojo de Lilibet.

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La duquesa acompañó la publicación con la frase “Mama’s little helper”, dejando ver un momento relajado y familiar que rápidamente enterneció a sus seguidores. En la foto, Meghan aparece frente al espejo usando un look monocromático en tonos rosados, mientras la pequeña Lilibet está sentada en el suelo observando la selección de ropa.

El pelo de la princesa Lilibet se lleva toda la atención

Aunque Meghan Markle suele mantener la privacidad de sus hijos, poco a poco ha comenzado a compartir pequeños vistazos de su vida familiar en California. Esta vez, además del dulce momento madre e hija, el protagonista inesperado fue el cabello de Lilibet, que luce más largo que nunca y con ese tono rojizo que heredó de su padre, Prince Harry, Duke of Sussex.

No es la primera vez que los seguidores comentan el parecido de Lilibet con Harry. En publicaciones recientes de cumpleaños y escapadas familiares a Disneyland, también se alcanzó a notar la melena cobriza de la pequeña.

Meghan Markle apuesta por mostrar momentos más naturales

Desde que retomó su presencia en redes sociales, Meghan ha compartido imágenes mucho más espontáneas de su día a día. Lejos de las fotografías oficiales y perfectamente producidas de la realeza británica, la duquesa parece apostar por contenido más relajado, familiar y auténtico.

La nueva foto junto a Lilibet también llamó la atención porque muestra una dinámica muy normal entre madre e hija: elegir ropa juntas antes de un evento importante. Según reportes, Meghan se preparaba para asistir a una inauguración en Ginebra relacionada con iniciativas globales de salud.

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Mientras tanto, los fans siguen fascinados cada vez que la familia Sussex comparte nuevas imágenes de Archie y Lilibet, quienes continúan creciendo lejos del protocolo real y bajo un estilo de vida mucho más privado en Montecito, California.

Meghan Markle princesa Lilibet Lo último Entérate
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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