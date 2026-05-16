Suscríbete
Síguenos en:
Entretenimiento

¿Por qué hospitalizaron a Luis Miguel en Nueva York? Esto es lo que sabemos sobre la salud del intérprete

Los rumores sobre la salud de Luis Miguel tomaron fuerza este jueves tras darse a conocer que el artista habría ingresado a un hospital en Nueva York.

Mayo 15, 2026 • 
Karen Luna
Luis miguel 2023.jpg

¿Por qué hospitalizaron a Luis Miguel en Nueva York? Esto es lo que sabemos sobre la salud del intérprete

Getty Images

La salud de Luis Miguel volvió a encender las alarmas entre sus seguidores este 15 de mayo, luego de que distintos medios de espectáculos reportaran que el cantante habría sido hospitalizado en Nueva York por un presunto problema cardíaco. Aunque hasta el momento no existe un comunicado oficial por parte del artista ni de su equipo, la noticia rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales.

E intérprete de La Incondicional habría ingresado a un hospital desde inicios de esta semana tras sentirse mal. Algunos reportes señalan que permanecía bajo observación médica y acompañado por su pareja, Paloma Cuevas.

¿Qué se sabe sobre la supuesta hospitalización de Luis Miguel?

Hasta el momento lo que se sabe es que Luis Miguel habría presentado complicaciones relacionadas con el corazón, aunque no hay un diagnóstico exacto. También se desconoce el nombre del hospital donde supuestamente fue internado.

Programas de espectáculos y portales de noticias aseguran que “El Sol de México” llegó acompañado de Paloma Cuevas y de uno de sus asistentes personales, quienes no se habrían separado de él durante los últimos días.

Luis Miguel en concierto.jpg

Los rumores sobre la salud de Luis Miguel tomaron fuerza este jueves tras darse a conocer que el artista habría ingresado a un hospital en Nueva York.

@luismiguel

Hasta ahora, toda la información disponible proviene de reportes periodísticos y fuentes cercanas al mundo del entretenimiento, ya que el cantante mantiene desde hace años una vida extremadamente privada y rara vez habla públicamente sobre temas personales o de salud.

Las redes sociales reaccionan con preocupación

Muchos seguidores recordaron que no es la primera vez que surgen rumores relacionados con la salud del artista, especialmente después de sus giras internacionales y extensos periodos alejados del ojo público. Sin embargo, en ocasiones anteriores varios de esos reportes terminaron siendo exagerados o nunca fueron confirmados oficialmente.

También puedes leer:
¡Luis Miguel estrena look!
Entretenimiento
Los éxitos que interpretó Luis Miguel en Argentina y que también podría cantar en sus shows en México
Agosto 04, 2023
 · 
Shareni Pastrana
vida-titi-de-saboya-princesa-italiana-desgracias.jpg
Titi de Saboya, la princesa italiana que vivió en México y se enamoró del papá de Paloma Cuevas
Mayo 31, 2023
 · 
Regina Barberena Anaya

Lo más importante hasta este momento es que no hay un parte médico oficial ni declaraciones directas de Luis Miguel sobre su supuesto ingreso hospitalario en Nueva York. Aun así, la incertidumbre alrededor de su estado de salud mantiene atentos a sus seguidores y al mundo del espectáculo.

Luis Miguel Lo último Entérate
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
Relacionado
plan-de-fin-de-semana-en-cdmx-disfruta-la-semana-de-yucatan-en-mexico-2026.png
Especiales
Plan de fin de semana en CDMX: disfruta la Semana de Yucatán en México 2026
Mayo 15, 2026
Michael Jackson Trial Continues
Entretenimiento
¿Quién fue realmente el gran amor de Michael Jackson? La historia que pocos conocen
Mayo 15, 2026
 · 
Karen Luna
Peter Phillips, nieto de la reina Isabel, se compromete por segunda vez con un anillo de más de 70 diamantes.png
Realeza
El expríncipe Andrés, Sarah Ferguson y el príncipe Harry quedan fuera de la boda de Peter Phillips y Harriet Sperling
Mayo 15, 2026
 · 
Karen Luna
_Uñas minimalistas 5 diseños elegantes que serán tendencia y te harán lucir unas manos refinadas.png
Belleza
Soft Chrome nails: 7 ideas para llevar estas uñas con diseños 3D para verte carísima a los 30 +
Mayo 14, 2026
 · 
Karen Luna