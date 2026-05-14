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Sarah Ferguson y el bebé de la princesa Eugenia: la misteriosa razón por la que no puede mantenerse alejada

Aunque Sarah Ferguson ha enfrentado varios momentos complicados bajo el ojo público, hay algo que parece mantenerla enfocada y más cercana que nunca a su familia.

Mayo 13, 2026 • 
Karen Luna
El futuro de Sarah Ferguson tras perder sus títulos

Sarah Ferguson y el bebé de la princesa Eugenia: la misteriosa razón por la que no puede mantenerse alejada

Getty Images

La relación entre Sarah Ferguson y la princesa Eugenia siempre ha sido una de las más cercanas dentro de la familia real británica. Pero desde que Eugenia se convirtió en mamá, el vínculo entre ambas parece haberse fortalecido todavía más. Y aunque los York han atravesado meses complicados marcados por polémicas y tensión mediática, hay algo que sigue uniendo profundamente a Fergie con su hija: sus nietos.

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En distintas entrevistas a lo largo de los años, Sarah Ferguson ha dejado claro que convertirse en abuela cambió completamente su vida. La duquesa de York ha hablado en varias ocasiones sobre la felicidad que siente al pasar tiempo con los hijos de la princesa Eugenia y la princesa Beatriz, llegando incluso a definirse como una “granny” completamente enamorada de sus nietos.

La conexión especial que tiene con Eugenia y sus hijos

Según declaraciones previas de Sarah Ferguson, siempre intentó ser una madre muy presente para sus hijas, algo que ahora también refleja en su faceta como abuela. Antes del nacimiento del primer hijo de Eugenia, incluso confesó que sabía que su hija sería una madre “empática” y muy dedicada.

Fuentes cercanas a la familia real aseguran que Fergie suele pasar mucho tiempo con Eugenia y sus pequeños, especialmente porque la princesa mantiene una relación muy unida con sus padres pese a las controversias que rodean actualmente al príncipe Andrew y a Sarah Ferguson.

De hecho, algunos medios británicos han señalado que la duquesa encuentra en sus nietos una especie de refugio emocional en medio de los recientes escándalos y rumores alrededor de la familia York.

Sarah Ferguson se enfrenta a nueva polémica la razón detrás de su salida de un famoso proyecto.png

Aunque Sarah Ferguson ha enfrentado varios momentos complicados bajo el ojo público, hay algo que parece mantenerla enfocada y más cercana que nunca a su familia.

Getty Images

Sarah Ferguson disfruta al máximo su papel de abuela

La autora británica nunca ha ocultado lo mucho que disfruta convivir con niños. Además de haber escrito decenas de libros infantiles, Ferguson ha comentado públicamente que ama organizar actividades, leer cuentos y compartir tiempo con sus nietos.

En entrevistas pasadas también habló sobre lo emocionante que fue ver a Eugenia convertirse en madre y aseguró sentirse orgullosa de la forma en que sus hijas están formando sus propias familias.

La familia York sigue bajo atención mediática

Aunque Sarah Ferguson continúa enfrentando una etapa complicada por las recientes polémicas que rodean a la familia York, todo indica que su prioridad sigue siendo mantenerse cerca de sus hijas y nietos. Mientras tanto, los fans de la realeza siguen atentos a cada aparición pública de Eugenia y Fergie, especialmente porque ambas han demostrado que, incluso en los momentos más difíciles, su relación permanece intacta.

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Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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