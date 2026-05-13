Cannes 2026 arranca con lujo, cine de autor y una inesperada ola de polémica

Con el mejor nivel que se caracteriza, Cannes inauguró el festival internacional de cine con la presentación de un nuevo jurado. Demi Moore le agrega el factor de superestrella, al lado de otros ingredientes del Oscar como la directora china Chloé Zhao, que este año había recibido la doble nominación por Hamnet, además del valor sentimental nominado del sueco Stellan Skarsgard, que destacó su primera participación con “Era hora... no estoy muerto”. Ausente con aviso, Jacob Elordi iba a formar parte del jurado, pero tuvo que cancelar a último momento, cuando se fracturó el pie y el tobillo. Tampoco faltó la polémica de haber elegido como presidente del jurado al director coreano Park Chan-wook, que en el 2023 había sido expulsado del sindicato de escritores de Hollywood por seguir trabajando para HBO durante una huelga.

Pero él también demostró su forma de pensar al declarar que “la política en el cine jamás deberíamos considerarla como un adversario del cine” Pero la política en el cine, sin una verdadera dimensión artística, es pura propaganda”.

El primer premio, antes de los verdaderos premios, pudo haber sido un anillo, pero fue una Palma de Oro Honoraria para Peter Jackson. La entregó Elijah Wood después de recordar las nueve horas que juntos filmaron El Señor de los Anillos.

Recién después se abrieron oficialmente las puertas del festival, cuando Jane Fonda subió al escenario con la actriz Gong Li, para representar los dos hemisferios del mundo del cine celebrando “la audacia, libertad y el feroz acto de creación”.

Todavía falta otra Palma de Oro honoraria para Barbra Streisand, que entregarán recién al final, el próximo 23 de mayo, por los ‘casi’ 60 años de carrera desde que empezó a filmar ‘Funny’. ‘Girl’, en 1967, señalándola como “la personificación del sueño americano”.

Antes, tendrán que elegir a los ganadores de la competencia oficial, donde no se presentaron ninguno de los grandes estudios de cine tradicionales. Por ejemplo, Adam Driver con Scarlett Johansson y Miles Teller estrenan la producción independiente Paper Tiger del director James Gray. Y sin haber ganado nunca antes en Cannes, Pedro Almodóvar llega por séptima vez con la Amarga Navidad, que espera endulzar el dramático duelo de la historia con una Palma de Oro. Eso sí... tendrá que competir con sus mejores amigos, como El Ser Querido (The Beloved) Javier Bardem, que incluso interpreta en el cine a un famoso director de cine. Y hasta Penélope Cruz protagoniza La Bola Negra, de la gran contienda entre los españoles más famosos del cine. El perfil de ciencia ficción con el título Hope agrega más esperanzas, con Michael Fassbender y Alicia Vikander, bajo la dirección del coreano Na Hong-jin. Y también figura una ciencia ficción mucho más real, como la inteligencia artificial, en la historia de la japonesa Obeja en la Caja (Sheep, in the Box).

Fuera de la competencia oficial están quienes no se atreven a la mínima posibilidad de ‘perder’, como el gran debut como director de John Travolta en Propeller One-Way Night Coach sobre la odisea de un viaje en avión a Hollywood. Andy García también se presenta como director, autor y protagonista de Diamond, muy bien acompañado por otras preciadas joyas del cine como Dustin Hoffman, Brendan Fraser, Bill Murray y hasta ‘nuestro’ Demián Bichir.

Bienvenidos al mundo très chic del cine. Bienvenidos al Festival Internacional de Cannes. Festival de Cannes

Steven Soderbergh y Ron Howard esta vez estrenan dos documentales diferentes, pero también fuera de la competencia, en la sección de Proyecciones especiales. Soderbergh presentará La última entrevista de John Lennon. Y Howard traerá con Avedon la biopic del fotógrafo Richard Avedon, que se hizo famoso por imponer un estilo diferente en la moda de las revistas Vogue y Harper’s Bazaar.

Con cine para todos los gustos, hasta se podrá ver completamente gratis en la playa la primera versión de Top Gun, apenas tres días antes que cumpla el 40 aniversario, con la ‘posible’ presencia de Tom Cruise (que suma otro rumor de querer reunirse en privado con Chloe Zhao, mientras ella esté en el jurado, para otra superproducción secreta). Vin Diesel y Michelle Rodríguez también confirmaron que van a llegar para la celebración del cuarto de siglo de Rápido y Furioso, aunque sea demasiado rápido, porque el verdadero 25 aniversario debería ser en junio.

El champagne seguirá siendo la gran estrella de las orillas del mar Mediterráneo, con las fiestas más esperadas como el Grand Ball de Monte-Carlo / The Princely World Gala en el Hotel Barrière Le Majestic, en la noche del 16 de mayo El Hollywood Longevity Brunch & Cocktail será el 21 de mayo en el Hôtel Barrière Le Gray d’Albio, antes de la gala amfAR (a beneficio de la cura del SIDA), la misma noche, en el Hôtel du Cap-Eden-Roc. Mientras tanto, muchos de los famosos pasarán por una de las secretas habitaciones del Hotel JW Marriott donde se esconde la DPA Cannes Gift Suite con regalos extravagantes como una selección especial de corsés y accesorios ‘made in France’ del estilo María Antonieta, joyas Miliani de Tahití y la francesa Dopamine con anillos de hielo ‘ice rings’, además de perfumes franceses del maestro del incienso Bertrand Duchaufour. Entre el champagne Domaine de Nuisement y caviar Nova, incluso pudimos confirmar que regalarían una bolsa especial ‘red carpet bag’ de cosméticos Glow25, especialmente seleccionada por Sarah Jessica Parker.

El cierre del festival será recién el sábado 23 de mayo, con la proyección (también fuera de competencia) de la francesa Full Phil, con Woody Harrelson como un magnate que trata de reencontrarse con la hija que interpreta Kristen Stewart.

