Kate Middleton reaparece en viaje al extranjero, tras superar el cáncer, con elegante traje azul de más de 46 mil pesos

Kate Middleton, volvió a captar todas las miradas durante su esperado regreso internacional. La royal aterrizó en Italia para su primer viaje oficial al extranjero desde que anunció su recuperación del cáncer y lo hizo apostando por uno de los looks más sofisticados y poderosos de su armario: un impecable traje azul pastel valuado en más de 46 mil pesos mexicanos.

La visita de Kate a la ciudad italiana de Reggio Emilia no solo marca un momento clave en su agenda pública, también representa un paso muy importante en su regreso gradual a la vida institucional tras meses alejados del foco mediático.

El elegante traje azul de Kate Middleton que robó miradas

Para esta importante aparición, Kate Middleton eligió un traje sastre azul cielo firmado por la diseñadora canadiense-británica Edeline Lee, una firma que la princesa ya ha usado anteriormente. El conjunto destacó por su silueta estructurada, hombros marcados y pantalones de corte amplio que estilizaron completamente su figura.

El look tendría un valor aproximado superior a los 46 mil pesos mexicanos, convirtiéndose en una de las apuestas fashion más comentadas de la semana. Kate complementó el outfit con una blusa blanca de escote en “V”, bolso azul claro y stilettos nude que mantuvieron la vibra elegante y minimalista que tanto la caracteriza.

Además, el color azul no pasó desapercibido. Expertos en moda señalaron que este tono suele asociarse con tranquilidad, estabilidad y esperanza, un mensaje que muchos interpretaron como una referencia sutil a la nueva etapa que vive la princesa tras su enfermedad.

El viaje más importante de Kate Middleton tras su recuperación

La visita oficial de Kate Middleton a Italia está enfocada en la educación infantil y el famoso modelo pedagógico de Reggio Emilia, reconocido mundialmente por poner a los niños y sus emociones en el centro del aprendizaje. Este tema ha sido una de las principales causas impulsadas por la princesa desde hace varios años.

Fuentes cercanas al Palacio de Kensington aseguraron que Kate se encuentra “energizada” y emocionada por volver a este tipo de compromisos internacionales. Incluso, colaboradores reales describieron este viaje como “un momento enorme” dentro de su proceso de recuperación.

Durante su llegada a Reggio Emilia, la princesa convivió con niños, saludó a decenas de personas que la esperaban en la plaza principal y demostró que, poco a poco, está retomando el ritmo de su agenda pública con la elegancia y cercanía que la han convertido en una de las royals más admiradas del mundo.