Lo mejor de Cancún: descubre el resort Todo Incluido que será difícil de olvidar

¿Cuáles han sido las mejores vacaciones en plan familiar que has disfrutado? Si tú no estás segura, en Vanidades tenemos la mejor respuesta. Te adelantamos tres pistas: Cancún, habitaciones frente al mar y Todo Incluido. Así que deja de gastar energía preocupándote por los detalles y solo piensa en disfrutar a tu familia a lo grande.

A continuación te contamos por qué Hyatt Ziva Cancún es tu mejor destino para este verano.

Vacaciones frente al mar: ¿qué mejor?

El despertador no sonó y ni falta hizo, pues la luz del Caribe, que se colaba suavemente entre las cortinas de la suite, nos dió los buenos días. Al abrir los ojos, quedamos hipnotizadas por ese luminoso azul que caracteriza a Cancún y sus playas.

Un destino con múltiples oportunidades para toda tu familia.

El primer día optamos por un plan familiar diferente. Usamos la aplicación móvil del resort para pedir room service. Media hora después llegó a la habitación un carrito con jugos naturales, fruta fresca, hot cakes esponjosos y una orden de chilaquiles que estaban en su punto: crujientes y picositos, ¡deliciosos!

Resort de ambiente familiar

Aprovechamos la terraza privada de la habitación para desayunar, mientras el sonido de las olas aparecían como música de fondo. Ahí, planeamos qué íbamos a hacer durante el primer día de vacaciones, disfrutando en uno de los grandes resorts que ofrece #HyattInclusiveCollection.

Nos sorprendió que Hyatt Ziva Cancún tiene atracciones para toda la familia: hay tres piscinas infinity, puedes hacer paddle board o recorridos en kayak por la costa … Lo increíble es que está Todo Incluido, y todo es de lo mejor.

Al terminar el desayuno, ¡estábamos listas para la diversión! Así que nos dirigimos a la playa, el escenario perfecto para realizar una larga caminata por la orilla del mar, y disfrutar a cada paso de la arena blanca y suave. Solo toma un momento llegar a ella, pero la brisa y la vista hacen que valga la pena todo el viaje.

Hyatt Ziva Cancún ofrece habitaciones con vista al mar o a la laguna, programas infantiles, spa, múltiples albercas y restaurantes de especialidad.

Hyatt Ziva Cancún: el mejor Todo Incluido

Si vas con niños, el Kidz Club te salvará la tarde, ofrece actividades supervisadas, incluyendo mini parques acuáticos, manualidades y excursiones a la playa.

Así que mientras los pequeños se divierten bajo la supervisión del staff, tú puedes dar te una escapada de lujo a Zen Spa, para aliviar la tensión muscular acumulada por el trabajo. Spoiler alert: el spa ofrece lo que su nombre promete, relajación. Puedes hacer tu reservación a través de la app del resort.

Nosotras te recomendamos un Masaje de Tejido Profundo, pero si buscas relajarte completamente, pide el Masaje a 4 manos. Saldrás tan liviana que te sentirás como levitando. Al terminar, recorre el Circuito de Hidroterapia del spa, desde el baño de vapor y sauna, hasta la piscina de inmersión fría. Será toda una experiencia revitalizante.

Para cerrar el día, nada más rico que una cena en familia. Nosotras visitamos Lorenzo’s. El restaurante italiano del resort destaca por su ambiente relajado estilo trattoria. Puedes pedir desde una ligera ensalada de alcachofa y grana padano hasta un sustancioso filete de salmón a la parrilla. Y apúrate a tomarle una foto a la pizza al horno de leña, ¡sus rebanadas vuelan!

Para todos los gustos y edades, Hyatt Ziva Cancún tiene desde cocina del mar hasta postres.

Hyatt Ziva Cancún ofrece una dinámica escena culinaria en sus 21 experiencias gastronómicas y pop-up en las áreas de piscinas. Hay experiencias para todos los gustos y edades, por ejemplo, para los niños está Pasteles, mientras que los adultos pueden preparar su propia cerveza artesanal en Tres Cerveza’s. Sin duda, es otra de las cosas que más nos encantó, porque cada día tienes la posibilidad de comer en un lugar distinto.

Mientras el avión despegaba de regreso a la realidad, nos surgió la pregunta: "¿Cuándo volveremos?”. Todavía no tenemos una fecha, pero ya estamos en eso. Lo que sí tenemos claro es que, en lugar de abrumarnos pensando en qué hacer en vacaciones, sabemos que existe #HyattInclusiveCollection, donde cada uno de sus resorts son espacios únicos para relajarse, jugar, y enamorarte otra vez del caos hermoso de la vida en familia.