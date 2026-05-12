Suscríbete
Síguenos en:
Viajes

Lo mejor de Cancún: descubre el resort Todo Incluido que será difícil de olvidar

El mejor plan familiar está esperándote en Cancún. Imagina el lujo de despertar frente al mar y no tener que preocuparte por nada, ¡pues todo está incluido!

Mayo 12, 2026
descubre-hyatt-ziva-cancun-el-resort-todo-incluido-que-sera-dificil-de-olvidar.jpg

Hyatt Ziva Cancún se encuentra en Punta Cancún, a 20 minutos del aeropuerto internacional.

¿Cuáles han sido las mejores vacaciones en plan familiar que has disfrutado? Si tú no estás segura, en Vanidades tenemos la mejor respuesta. Te adelantamos tres pistas: Cancún, habitaciones frente al mar y Todo Incluido. Así que deja de gastar energía preocupándote por los detalles y solo piensa en disfrutar a tu familia a lo grande.

A continuación te contamos por qué Hyatt Ziva Cancún es tu mejor destino para este verano.

descubre-hyatt-ziva-cancun-el-resort-todo-incluido-que-sera-dificil-olvidar.jpg

Vacaciones frente al mar: ¿qué mejor?

El despertador no sonó y ni falta hizo, pues la luz del Caribe, que se colaba suavemente entre las cortinas de la suite, nos dió los buenos días. Al abrir los ojos, quedamos hipnotizadas por ese luminoso azul que caracteriza a Cancún y sus playas.

Hyatt-Ziva-Cancun-Lifestyle.jpg

Un destino con múltiples oportunidades para toda tu familia.

El primer día optamos por un plan familiar diferente. Usamos la aplicación móvil del resort para pedir room service. Media hora después llegó a la habitación un carrito con jugos naturales, fruta fresca, hot cakes esponjosos y una orden de chilaquiles que estaban en su punto: crujientes y picositos, ¡deliciosos!

Hyatt-Ziva-Cancun-habitaciones.jpg

Resort de ambiente familiar

Aprovechamos la terraza privada de la habitación para desayunar, mientras el sonido de las olas aparecían como música de fondo. Ahí, planeamos qué íbamos a hacer durante el primer día de vacaciones, disfrutando en uno de los grandes resorts que ofrece #HyattInclusiveCollection.

Nos sorprendió que Hyatt Ziva Cancún tiene atracciones para toda la familia: hay tres piscinas infinity, puedes hacer paddle board o recorridos en kayak por la costa … Lo increíble es que está Todo Incluido, y todo es de lo mejor.

Hyatt-Ziva-Cancun-Punta-Vista-albercas.jpg

Al terminar el desayuno, ¡estábamos listas para la diversión! Así que nos dirigimos a la playa, el escenario perfecto para realizar una larga caminata por la orilla del mar, y disfrutar a cada paso de la arena blanca y suave. Solo toma un momento llegar a ella, pero la brisa y la vista hacen que valga la pena todo el viaje.

descubre-hyatt-ziva-cancun-resort-todo-incluido-que-sera-dificil-de-olvidar.jpg

Hyatt Ziva Cancún ofrece habitaciones con vista al mar o a la laguna, programas infantiles, spa, múltiples albercas y restaurantes de especialidad.

Hyatt Ziva Cancún: el mejor Todo Incluido

Si vas con niños, el Kidz Club te salvará la tarde, ofrece actividades supervisadas, incluyendo mini parques acuáticos, manualidades y excursiones a la playa.

Hyatt-Ziva-Cancun-Kidz-Club.jpg

Así que mientras los pequeños se divierten bajo la supervisión del staff, tú puedes dar te una escapada de lujo a Zen Spa, para aliviar la tensión muscular acumulada por el trabajo. Spoiler alert: el spa ofrece lo que su nombre promete, relajación. Puedes hacer tu reservación a través de la app del resort.

descubre-hyatt-ziva-cancun-resort-todo-incluido-que-sera-dificil-de-olvidardescubre-hyatt-ziva-cancun-resort-todo-incluido.jpg

Nosotras te recomendamos un Masaje de Tejido Profundo, pero si buscas relajarte completamente, pide el Masaje a 4 manos. Saldrás tan liviana que te sentirás como levitando. Al terminar, recorre el Circuito de Hidroterapia del spa, desde el baño de vapor y sauna, hasta la piscina de inmersión fría. Será toda una experiencia revitalizante.

Hyatt-Ziva-Cancun-Zen-Spa.jpg

Para cerrar el día, nada más rico que una cena en familia. Nosotras visitamos Lorenzo’s. El restaurante italiano del resort destaca por su ambiente relajado estilo trattoria. Puedes pedir desde una ligera ensalada de alcachofa y grana padano hasta un sustancioso filete de salmón a la parrilla. Y apúrate a tomarle una foto a la pizza al horno de leña, ¡sus rebanadas vuelan!

Hyatt-Ziva-Cancun-Lorenzos-gastonomia.jpg

Para todos los gustos y edades, Hyatt Ziva Cancún tiene desde cocina del mar hasta postres.

Hyatt Ziva Cancún ofrece una dinámica escena culinaria en sus 21 experiencias gastronómicas y pop-up en las áreas de piscinas. Hay experiencias para todos los gustos y edades, por ejemplo, para los niños está Pasteles, mientras que los adultos pueden preparar su propia cerveza artesanal en Tres Cerveza’s. Sin duda, es otra de las cosas que más nos encantó, porque cada día tienes la posibilidad de comer en un lugar distinto.

Hyatt-Ziva-Cancun-actividades-ninos.jpg

Mientras el avión despegaba de regreso a la realidad, nos surgió la pregunta: "¿Cuándo volveremos?”. Todavía no tenemos una fecha, pero ya estamos en eso. Lo que sí tenemos claro es que, en lugar de abrumarnos pensando en qué hacer en vacaciones, sabemos que existe #HyattInclusiveCollection, donde cada uno de sus resorts son espacios únicos para relajarse, jugar, y enamorarte otra vez del caos hermoso de la vida en familia.

Hyatt-Ziva-Cancun-todo-incluido.jpg
Jury Photocall - The 79th Annual Cannes Film Festival
Moda
Demi Moore deslumbra en el Festival de Cannes con el vestido de lunares más chic que regala cintura de avispa a los 60
La actriz apareció con un sofisticado vestido de polka dots que confirmó que los lunares son la tendencia más elegante de 2026.
Mayo 12, 2026
 · 
Karen Luna
Belleza
8 diseños de uñas bonitas con colores alegres que rejuvenecen las manos y reinventan el estilo a los 40
Mayo 12, 2026

Relacionado
Opening Ceremony And "La Vénus Electrique" (The Electric Venus) Screening - The 79th Annual Cannes Film Festival
Moda
Heidi Klum deslumbra el Festival de Cannes 2026 con el vestido amarillo que más favorece al escote
Mayo 12, 2026
 · 
Karen Luna
Meghan Markle
Realeza
Meghan Markle revela que princesa Disney es la favorita de Lilibet: FOTO
Mayo 12, 2026
 · 
Karen Luna
Demi Moore celebra su cumpleaños con el corte de pelo más envidiado (y rejuvenecedor) a los 60.png
Belleza
Demi Moore lleva las uñas almendra ideales para rejuvenecer tus manos a los 40, 50 y 60
Mayo 11, 2026
 · 
Karen Luna
Olivia Palermo bob slob wet blazer lencería playera.jpg
Belleza
5 peinados bonitos y fáciles para ir a la oficina con un clean look esta primavera
Mayo 11, 2026
 · 
Karen Luna