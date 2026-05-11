5 peinados bonitos y fáciles para ir a la oficina con un clean look esta primavera

Si esta primavera quieres verte arreglada sin pasar una hora frente al espejo, los peinados clean look serán tus mejores aliados. La tendencia sigue dominando porque logra ese efecto de “me veo elegante sin esfuerzo” que funciona perfecto para la oficina, una comida o incluso una videollamada importante. Lo mejor es que los estilos de esta temporada apuestan por acabados pulidos, coletas minimalistas y recogidos fáciles que se ven sofisticados al instante.

Moño: el clásico que nunca falla

El sleek bun continúa siendo uno de los peinados favoritos de primavera. La razón es simple: estiliza el rostro, controla el frizz y combina con absolutamente todo. Puedes llevarlo con raya en medio para un efecto más elegante o con raya lateral para un toque moderno.

La clave está en usar un poco de gel o crema para peinar y cepillar bien el cabello para conseguir ese acabado brillante que caracteriza al clean look.

Coleta baja elegante

La coleta baja pulida es ideal para los días de oficina en los que quieres verte arreglada rápidamente. Este peinado está en tendencia porque mezcla comodidad y sofisticación sin esfuerzo.

Un truco sencillo para elevar el look es cubrir la liga con un mechón de cabello. Además, queda increíble tanto con cabello lacio como con ondas suaves.

Media coleta alta con efecto lifting

La media coleta alta volvió con fuerza esta temporada. Además de verse juvenil, ayuda a despejar el rostro y da un efecto visual más estilizado.

Para lograr el acabado clean girl, la parte superior debe quedar súper lisa y brillante, mientras el resto del cabello puede ir con movimiento natural.

French twist relajado

El famoso recogido francés regresa esta primavera en una versión mucho más sencilla y relajada. Es perfecto para quienes quieren un peinado elegante que parezca hecho en salón.

Aunque luce sofisticado, realmente se hace en pocos minutos con pasadores y un poco de spray fijador.

Ondas suaves con raya lateral

Si prefieres llevar el cabello suelto, las ondas naturales con raya de lado son una opción perfecta. Este peinado aporta movimiento y se ve mucho más sofisticado que las ondas demasiado marcadas.

Esta primavera, el secreto está en apostar por peinados fáciles, pulidos y prácticos que hagan que verte elegante en la oficina sea mucho más sencillo.

