Plutón retrógrado en Acuario: los signos del zodiaco que se verán beneficiados en el amor

Si últimamente sientes que tus emociones están más intensas de lo normal o que ciertas relaciones están cambiando inesperadamente, probablemente tenga mucho que ver con Plutón retrógrado en Acuario, uno de los tránsitos astrológicos más poderosos de 2026. Aunque este movimiento planetario suele relacionarse con transformación profunda y cierres de ciclos, también traerá oportunidades amorosas súper importantes para algunos signos del zodiaco.

Desde el pasado 6 de mayo y hasta octubre, Plutón estará retrogradando en Acuario, invitándonos a replantear vínculos, deseos y la forma en la que nos relacionamos emocionalmente. Según astrólogos y especialistas, esta energía puede ayudar a sanar relaciones, dejar atrás patrones tóxicos y abrir espacio para conexiones mucho más auténticas.

Los signos que tendrán suerte en el amor con Plutón retrógrado en Acuario

Géminis

Para Géminis, este tránsito llega como una bocanada de aire fresco. Después de meses de dudas o relaciones poco claras, Plutón retrógrado en Acuario impulsará conversaciones honestas y conexiones más profundas. Muchas personas de este signo podrían conocer a alguien con quien compartan intereses intelectuales y una visión similar de vida.

Además, será una etapa ideal para dejar atrás el miedo al compromiso emocional y permitirse vivir relaciones menos superficiales.

Libra

Los Libra sentirán que el romance vuelve a fluir. Este tránsito activa especialmente el área relacionada con la creatividad, el placer y las relaciones sentimentales, por lo que podrían aparecer nuevas oportunidades amorosas o incluso reconciliaciones inesperadas.

La energía de Acuario favorece vínculos más libres, honestos y sin juegos emocionales, algo que Libra llevaba tiempo necesitando. Si están en pareja, podrían vivir una etapa mucho más estable y emocionalmente madura.

Así que sí, aunque Plutón retrógrado pueda sonar aterrador, para algunos signos del zodiaco podría convertirse en el inicio de una historia de amor mucho más honesta, estable y transformadora. Getty Images

Acuario

Sí, Acuario será uno de los signos más transformados durante este periodo. Aunque el proceso puede sentirse intenso, también traerá una enorme evolución emocional. Muchas personas de este signo comenzarán a atraer relaciones más alineadas con su verdadera personalidad y dejarán atrás dinámicas desgastantes.

Plutón retrógrado ayudará a que Acuario conecte desde un lugar mucho más auténtico y vulnerable, algo que podría fortalecer muchísimo su vida sentimental.

¿Qué significa realmente Plutón retrógrado en el amor?

En astrología, Plutón representa transformación, renacimiento y evolución emocional. Cuando entra en retrogradación, toda esa energía se vuelve interna, obligándonos a revisar heridas, inseguridades y patrones afectivos que ya no funcionan.

Aunque este tránsito puede remover emociones intensas, también funciona como una oportunidad para construir relaciones mucho más sanas y reales. Acuario, además, aporta una vibra enfocada en la autenticidad, la libertad emocional y las conexiones genuinas, por lo que muchas personas sentirán que finalmente están dejando atrás vínculos que ya no tenían sentido.

