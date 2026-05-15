El expríncipe Andrés, Sarah Ferguson y el príncipe Harry quedan fuera de la boda de Peter Phillips y Harriet Sperling

La próxima boda de Peter Phillips y Harriet Sperling ya comenzó a generar conversación dentro y fuera de la familia real británica. Y no precisamente por el vestido, la ceremonia o los invitados confirmados, sino por las importantes ausencias que, según varios reportes, marcarán el esperado enlace del próximo 6 de junio en Gloucestershire. Entre los nombres que más han sorprendido están el del expríncipe Andrés, Sarah Ferguson y el príncipe Harry.

Aunque la pareja ha optado por una ceremonia privada e íntima en la región de Cotswolds, medios británicos y estadounidenses aseguran que algunos miembros de la familia real no fueron considerados para la lista final de invitados.

La boda de Peter Phillips y Harriet Sperling será mucho más privada

Peter Phillips, hijo de la princesa Ana y sobrino del rey Carlos III, se casará con Harriet Sperling en la iglesia All Saints Church de Kemble, muy cerca de Gatcombe Park, la residencia familiar de la princesa Ana. La pareja anunció su compromiso en 2025 y desde entonces han mantenido un perfil bastante discreto.

De acuerdo con fuentes cercanas citadas por medios internacionales, la intención de Peter y Harriet sería mantener una celebración relajada, rodeada únicamente de familiares cercanos y amistades íntimas. Sin embargo, la ausencia de ciertos royals inevitablemente ha despertado rumores sobre nuevas tensiones dentro de la monarquía británica.

Las tensiones dentro de la familia real se reflejan en apodos como ‘los príncipes de los problemas’. GETTY IMAGES

¿Por qué el expríncipe Andrés no estaría invitado?

El caso que más ha llamado la atención es el del expríncipe Andrés, quien atraviesa uno de los momentos más delicados de su relación con la familia real. Diversos reportes señalan que no habría sido invitado debido al distanciamiento que mantiene con la institución tras las polémicas que lo rodean desde hace años.

Incluso algunos medios afirman que varios miembros de la realeza han intentado mantener distancia pública respecto a él en eventos oficiales y familiares.

El príncipe Harry y Sarah Ferguson también quedarían fuera

Aunque el nombre del príncipe Harry también apareció entre las supuestas ausencias, hasta ahora no existe una confirmación oficial sobre si recibió o no una invitación. Aun así, la noticia volvió a alimentar las especulaciones sobre la relación cada vez más fría entre Harry y algunos integrantes de la familia real británica.

En el caso de Sarah Ferguson, su ausencia también ha causado sorpresa, especialmente porque durante años mantuvo una relación cercana con distintos miembros de la familia Windsor. Por ahora, ni Peter Phillips ni Harriet Sperling han hecho declaraciones públicas sobre la polémica lista de invitados.