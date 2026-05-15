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Plan de fin de semana en CDMX: disfruta la Semana de Yucatán en México 2026

Mayo 15, 2026
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Hasta el domingo 17 de mayo, la Semana de Yucatán en México 2026 llena de color, sabor y tradición el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. Sin duda, un excelente plan de fin de semana en familia, en pareja o con amigos para disfrutar y conocer todo lo increíble que ofrece el estado de Yucatán.En Vanidades te contamos un poco de lo que puedes encontrar en este evento para que no pierdas la oportunidad de comer delicioso, asistir a talleres y conferencias, escuchar música e ir de shopping.

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Déjate conquistar por la cultura yucateca

Esta edición cuenta con la participación de más de 270 expositores de los municipios de Cacalchén, Celestún, Conkal, Halachó, Hocabá, Hunucmá, Izamal, Kanasín, Mama, Maní, Mérida, Motul, Muna, Teabo, Tekax, Tekit, Tixkokob, Tizimín, Umán, Valladolid, Xocchel, quienes presentan productos, artesanías, textiles, atractivos turísticos y gastronomía para chuparse los dedos.

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Algunos de los muchos atractivos son las catas de miel, la cochinita pibil, el relleno negro, las marquesitas, el escabeche oriental de Valladolid, los sabores tradicionales como el frijol con puerco, bebidas tipicas, las guayaberas, los vestidos, el calzado, los bolsos, los sombreros, los juguetes y más.

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Más allá de la comida y las artesanías, la experiencia se convierte en un recorrido por la historia y tradiciones de una región que mezcla herencias mayas, españolas y de otras culturas que han dejado huella en su identidad.

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Asimismo, dentro de la agenda cultural tenemos la presentación de la Orquesta Típica de Yucalpetén, ballet folklórico, trova y comedia regional.

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A continuación te compartimos un calendario de actividades con horarios. ¡Un excelente plan durante el mes de mayo!

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Un puente entre Yucatán y la CDMX

La edición 2026 promete ser una celebración que une tradición y modernidad. Por un lado, los expositores, artesanos, cocineros y artistas, muestran la riqueza cultural de Yucatán; y por el otro lado, se abren las puertas al turista y comienzo, que juegan un papel fundamental del estado como un referente de identidad.

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¿Qué costo tiene la Semana Yucatán 2026 en CDMX?

El evento tiene entrada gratuita y las puertas estarán abiertas de 10:00 a 21:00 horas, así que puedes organizar tu visita con calma. Tendrás tiempo suficiente para recorrer los stands, participar en los talleres y conferencias, hacer tus compras, y finalmente, comer y beber delicioso.Conoce todas las actividades y horarios en el siguiente enlace.

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