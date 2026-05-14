¡Barbara Palvin está embarazada! Así anuncia la llegada de su primer bebé con Dylan Sprouse: FOTOS

Una de las parejas más queridas y discretas de Hollywood acaba de dar una noticia que ya tiene emocionados a sus fans. Barbara Palvin y Dylan Sprouse están esperando a su primer bebé, y eligieron uno de los escenarios más glamorosos del mundo para compartirlo: el Festival de Cannes 2026.

La modelo húngara sorprendió al aparecer en la alfombra roja luciendo un elegante vestido azul pastel que dejaba ver claramente su baby bump, mientras posaba sonriente junto al actor de The Suite Life of Zack & Cody. La noticia fue confirmada horas después por la propia pareja a través de redes sociales y distintos medios internacionales.

Barbara Palvin y Dylan Sprouse anunciaron su embarazo en Cannes

El anuncio ocurrió durante una de las jornadas más comentadas del Festival de Cannes. Barbara Palvin apareció con un vestido azul cielo de plumas y silueta ajustada que resaltaba su embarazo de manera súper elegante y natural. Dylan Sprouse, por su parte, la acompañó con un clásico tuxedo negro mientras ambos se mostraban felices y relajados frente a las cámaras.

Poco después, la pareja compartió varias fotografías en Instagram confirmando oficialmente que se convertirán en papás por primera vez. En las imágenes, Barbara aparece acariciando su pancita mientras Dylan sonríe abrazándola.

Fans y celebridades no tardaron en llenar las publicaciones de mensajes de felicitación. Muchos destacaron que la noticia llega en uno de los momentos más sólidos y felices de la relación de la pareja, quienes se casaron en julio de 2023 en Hungría, país natal de la modelo.

La historia de amor de Barbara Palvin y Dylan Sprouse

Aunque hoy parecen una de las parejas más estables de Hollywood, la historia entre Barbara y Dylan comenzó de manera bastante inesperada. Ambos se conocieron en 2017 y comenzaron a salir oficialmente en 2018 después de hablar durante meses por mensajes.

Con el paso de los años, la relación se volvió una de las favoritas en redes sociales gracias a su vibra relajada, divertida y cero escandalosa. Dylan siempre ha acompañado a Barbara en momentos importantes de su carrera, incluyendo desfiles de Victoria’s Secret y campañas internacionales.

Además, Barbara ha hablado públicamente sobre lo importante que ha sido Dylan como apoyo emocional, especialmente después de revelar en 2025 que padecía endometriosis y que incluso tuvo que someterse a cirugía para aliviar síntomas relacionados con esta condición.

El embarazo que ya conquistó internet

Aunque desde hace semanas existían rumores sobre un posible embarazo, la pareja decidió confirmar la noticia a su manera y con muchísimo estilo. De hecho, varios medios ya califican la aparición de Barbara Palvin en Cannes como uno de los momentos más tiernos y elegantes del festival este año.

Por ahora, ni Barbara ni Dylan han revelado el sexo del bebé ni la fecha exacta de nacimiento, aunque algunos reportes aseguran que el pequeño podría llegar entre agosto y septiembre de este año.