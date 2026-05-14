¿Por qué fue hospitalizada reina Margarita de Dinamarca? Este es su estado de salud

La salud de la reina Margarita de Dinamarca volvió a generar preocupación entre los seguidores de las familias reales europeas. La exmonarca danesa, de 86 años, fue hospitalizada de emergencia en Copenhague después de presentar problemas relacionados con una angina de pecho, según confirmó oficialmente la Casa Real danesa.

La noticia rápidamente dio la vuelta al mundo porque, aunque Margarita abdicó en 2024 en favor de su hijo, el rey Federico X, sigue siendo una de las figuras más queridas y activas de la realeza europea. Además, en los últimos años ha enfrentado varios problemas de salud que ya habían despertado inquietud entre los daneses.

¿Qué le pasó a la reina Margarita de Dinamarca?

De acuerdo con el comunicado oficial difundido por la Casa Real, la reina Margarita fue ingresada en el Rigshospitalet de Copenhague tras sufrir una angina de pecho, una afección que provoca dolor o presión en el pecho debido a la reducción del flujo sanguíneo al corazón.

Las autoridades reales explicaron que la exreina permanecerá hospitalizada durante todo el fin de semana mientras los médicos le realizan más estudios y mantienen observación constante sobre su evolución. Afortunadamente, también señalaron que, aunque se encuentra cansada, está “de buen humor” y optimista.

La noticia sorprendió especialmente porque apenas hace unos días Margarita había retomado parte de su agenda pública. Su última aparición oficial ocurrió el 6 de mayo durante una visita a la Fundación Sankt Lukas.

Después de varios meses relativamente tranquilos, la salud de la reina Margarita vuelve a estar en el centro de atención. Getty Images

La salud de Margarita preocupa desde hace varios años

Aunque la reina Margarita continúa participando ocasionalmente en eventos oficiales, la realidad es que su estado de salud ha sido delicado desde hace tiempo. En 2023 se sometió a una importante cirugía de espalda debido a problemas derivados de una estenosis espinal, situación que incluso influyó en su histórica decisión de abdicar tras más de 52 años en el trono.

Además, en septiembre de 2024 sufrió una fuerte caída que le provocó lesiones cervicales y una fractura en la mano, mientras que en 2025 también fue hospitalizada por complicaciones relacionadas con un resfriado.

Pese a todo, Margarita ha seguido siendo una figura muy activa dentro de la vida cultural y pública de Dinamarca. La exreina mantiene un enorme cariño entre los ciudadanos gracias a su personalidad cercana, su pasión por las artes y el papel que tuvo modernizando discretamente la monarquía danesa durante más de cinco décadas.

Por ahora, la Casa Real aseguró que continuará informando sobre la evolución de su salud en los próximos días, mientras miles de personas ya le han enviado mensajes de apoyo y pronta recuperación desde distintas partes del mundo.